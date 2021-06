La 58. edizione di uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’area balcanica è dedicata ai “sognatori” con un progetto a cura di Ilaria Marotta e Andrea Baccin.

Con la partecipazione di 64 artisti internazionali, THE DREAMERS indaga lo spazio dei sogni come metaforico spazio di libertà, in grado di rileggere categorie, regole e ruoli, e le più fondate certezze. Attraverso 160 opere, di cui 70 nuove produzioni, interventi pubblici e lavori site-specific, la mostra definisce il mondo dei sogni come uno spazio atemporale e universale, capace di oltrepassare barriere politiche e culturali, di lingua, di religione, di genere e di espressione.

2. Max Hooper Schneider, Pet Semiosis: ZOONOSIS (Cyrillic), 2019

“In uno slittamento di piani, tempi e di spazi THE DREAMERS incarna la presenza di mondi diversi che come sogni procedono per libere associazioni e per frammenti, in un rimbalzo di immagini e riferimenti tra dimensione sognata, immaginazione, proiezione onirica, sfera virtuale e realtà esistente”.

(Ilaria Marotta e Andrea Baccin)

3. Josh Kline, Adaptation, 2019-2021

La mostra è ospitata nell’ex edificio militare del Belgrade City Museum, nel parco circostante il Museo della Jugoslavia, con uno Sculpture Garden, nelle gallerie del Cultural Centre of Belgrade – luogo profondamente legato alla vita culturale della città – e al Movie Theatre con un Film Program. Radio Belgrade Channel 2 è la piattaforma del radiodramma diretto da Than Hussein Clark, mentre il lavoro di Alex Da Corte sarà trasmesso ogni giorno sul canale RTS 3 Culture and Art Program durante il periodo della mostra.

4. Cultural Centre of Belgrade

Completano THE DREAMERS un programma di talk e performance e interventi site-specific realizzati in luoghi pubblici della città, tra i quali un’installazione permanente di Cyprien Gaillard, che l’artista ha donato alla città.

THE DREAMERS è arricchita dalla sezione The Dreamers Library, un archivio ongoing di libri selezionati dagli artisti, e alcune nuove produzioni editoriali realizzate appositamente per l’occasione; inoltre, per celebrare la vibrante scena clubbing di Belgrado, l’LP The Dreamers è prodotto in edizione limitata in collaborazione con lo storico Drugstore Club, e con musicisti locali legati alla sua storia.

5. Claudia Comte, Electric Burst (Lines and Zigzags), 2018

ARTISTI PARTECIPANTI

Jean-Marie Appriou, 1986; Marija Avramoviće Sam Twidale, 1989/1988; Trisha Baga, 1985; Davide Balula, 1978; Will Benedict, 1978; Cecilia Bengolea, 1979; James Bridle, 1980; Dora Budor, 1984; Elaine Cameron-Weir, 1985; Ian Cheng, 1984; Claudia Comte, 1983; Sanja Ćopić, 1992; Matt Copson, 1992; Vuk Ćosić, 1966; Vuk Ćuk, 1987; Alex Da Corte, 1980; Jeremy Deller e Cecilia Bengolea, 1966/1979; Simon Denny, 1982; Nicolas Deshayes, 1983; DIS (Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Roso, David Toro), 2010; Aleksandra Domanović, 1981; David Douard, 1983; Cécile B. Evans, 1983; Cao Fei, 1978; Cyprien Gaillard, 1980; Nenad Gajić, 1982; Camille Henrot, 1978; David Horvitz, 1974; Klára Hosnedlová, 1990; Marguerite Humeau, 1986; Than Hussein Clark, 1981; Pierre Huyghe, 1962; Invernomuto (Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi), 2003; Alex Israel, 1982; Melike Kara, 1985; Nadežda Kirćanski, 1992; Josh Kline, 1979; Oliver Laric, 1981; Mark Leckey, 1964; Hannah Levy, 1991; Hana Miletić, 1982; Ebecho Muslimova, 1984; Katja Novitskova, 1984; Precious Okoyomon, 1993; Wong Ping, 1984; Sonja Radaković, 1989; Jon Rafman, 1981; Anri Sala, 1974; Bojan Šarčević, 1974; Max Hooper Schneider, 1982; Augustas Serapinas, 1990; Igor Simić, 1988; Marianna Simnett, 1986; Emily Mae Smith, 1979; Colin Snapp con Mauro Hertig, 1982/1989; Daniel Steegmann Mangrané, 1977; Diamond Stingily, 1990; Jenna Sutela, 1983; Nora Turato, 1991; Nico Vascellari, 1976; Jordan Wolfson, 1980; Guan Xiao, 1983.

CATALOGO | Cultural Centre of Belgrade e CURA.BOOKS

PROGETTO EDITORIALE | CURA. in collaborazione con Dan Solbach

IDENTITÀ GRAFICA | Giandomenico Carpentieri

ALLESTIMENTI | Massimo Adario

BOOKSHOP | Alexis Zavialoff – Motto Distribution

LIMITED EDITIONS | König Souvenir

1. Trisha Baga, The Voice, 2017 (still), 3D video with sound, 25’22’’. Courtesy: the artist and Greene Naftali, New York and Société, Berlin.

2. Max Hooper Schneider, Pet Semiosis: ZOONOSIS (Cyrillic), 2019, custom acrylic vitrine, modeled habitat, geodes, plastic flowers, neon sign, 35.56 × 25.4 × 22.86 cm. Courtesy: the artist and High Art, Paris.

3. Josh Kline, Adaptation, 2019-2021 (film still from work in progress). Courtesy: the artist, 47 Canal, New York, and Modern Art, London.

4. Cultural Centre of Belgrade

5. Claudia Comte, Electric Burst (Lines and Zigzags), 2018. Installation view, Contemporary Art Museum St. Louis, May 11–August 19, 2018. Photo: Dusty Kessler. Courtesy: the artist and Contemporary Art Museum St. Louis

Com. Stam.