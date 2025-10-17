Una “bottega” per lo spaccio: un arresto e due denunce dei Carabinieri

Palagonia (CT). I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato in flagranza un 25enne, nonché denunciato due uomini di 29 e 52 anni, tutti del posto, poiché responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri sono giunti all’arresto dell’uomo dopo aver espletato un’attenta attività info investigativa, la quale aveva fatto convergere le loro “attenzioni” su un piccolo appartamento, sito nei pressi di via XXVII Novembre.

Hanno così effettuato alcuni servizi di avvistamento nel corso dei quali, intorno alle 11.45, i Carabinieri hanno visto il 25enne, subito da loro riconosciuto per le sue pregresse vicende giudiziarie anche in materia di droga, il quale, dopo essersi avvicinato alla porta d’ingresso di quell’abitazione, ne aveva aperto la serratura con la relativa chiave allontanandosi immediatamente dopo.

Solo dopo qualche minuto, invece, sono giunti due uomini, anch’essi immediatamente riconosciuti dai Carabinieri per i loro precedenti, i quali hanno avuto accesso all’abitazione grazie alla porta lasciatagli aperta dal 25enne.

A questo punto, poiché il più anziano dei due si era posto all’ingresso dell’abitazione come se stesse aspettando l’arrivo di qualcuno, i Carabinieri sono entrati in azione facendo irruzione all’interno del piccolo appartamento, bloccando i due e quindi trovando su un tavolo ed all’interno di un pensile della cucina, una dose di circa un grammo di cocaina. Ed ancora è stato trovato, un bilancino di precisione, il materiale necessario al confezionamento della droga da vendere al dettaglio ed alcuni appunti, recanti annotazione di nomi e cifre relative alla vendita delle sostanze stupefacenti, nonché un modem collegato ad una telecamera.

Il 25enne, però, è stato quello che ha avuto la “sorpresa” più grande perché qualche minuto dopo, rientrando all’interno dell’abitazione, ha trovato i suoi “compari” e la “sgradita” presenza dei Carabinieri che lo hanno immediatamente bloccato e controllato.

I militari, pertanto, hanno trovato una bustina di plastica all’interno della tasca dei suoi jeans all’interno della quale erano contenuti 11 grammi di cocaina che, di lì a breve, avrebbe consegnato ai suoi complici per la suddivisione in singole dosi, nonché la chiave per l’apertura della serratura dell’abitazione.

L’estensione della perquisizione presso l’abitazione del 25enne, inoltre, ha consentito ai Carabinieri di scovare una dose di hashish sopra la cappa della cucina mentre, per non “gravare” sulle spese e come poi certificato anche dai tecnici di E-Distribuzione chiamati in supporto dai militari, il 25enne aveva anche collegato l’alimentazione dell’abitazione alla rete pubblica mediante un allacciamento abusivo.

L’arresto del 25enne, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.