Una brutta Basket School Messina cede in casa contro Barcellona

Brutto scivolone casalingo per la Basket School Messina, che incappa in una giornata storta proprio nello scontro diretto contro la Next Casa Barcellona, apparsa, invece, in splendida forma, in un PalaTracuzzi ancora gremito di tifosi e con una folta rappresentanza ospite.

I giallorossi pagano l’avvio da incubo (2-20), e non entrano mai in partita sia in attacco che in difesa, subendo la verve degli ospiti, che mantengono un divario sempre in doppia cifra, toccando anche il +22, grazie alle ottime percentuali dalla distanza (14/24), specie di un indiavolato Lalic, Mvp con 26 punti e 6/7 dall’arco. Per la Basket School solo due uomini in doppia cifra, Tartaglia (19) e Di Dio (13), ma prestazione sotto tono per tutti gli uomini di Sidoti.

Persa la possibilità di avvantaggiarsi nello scontro diretto, la formazione peloritana deve archiviare in fretta la brutta performance, perché domenica c’è un’altra difficile trasferta a Milazzo, contro gli Svincolati reduci dalla vittoria sul campo di Rende.

Basket School Messina – Next Casa Barcellona 63-77

Parziali: 14-29, 14-13 (28-42), 14-21 (42-63), 21-14.

Basket School Messina: Labovic 7, Di Dio 13, Alberini, Tartaglia 19, Vujic 4, Buldo 4, Sidoti E. 9, Busco 3, Janic, Yeyap 4. Allenatore: Pippo Sidoti

Barcellona Basket 4.0: Urosevic n.e., Tartamella 9, Fernandez 14, Indelicato 12, Drigo 8, Lalic 26, Acosta, Marangon 1, Gojkovic, Caroè 3, Cerruti 3, Sahin 1. Allenatore: Filippo Biondo

Arbitri: Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Federico Puglisi di Aci Catena (CT)

