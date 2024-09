Una conclusione coi fiocchi per la Coppa del Mondo Para Climbing: 2 ori e 2 bronzi per gli azzurri

Emozione e grandissima partecipazione per la terza tappa di Coppa del Mondo Paraclimbing disputata nel rinnovato Centro Federale della FASI ad Arco di Trento.

Grazie all’indispensabile patrocinio del Comune di Arco e della Provincia di Trento, e alla fondamentale collaborazione di ARD Discount e Manpower, nonché agli storici partner FASI, questo appuntamento mondiale ha riscosso un notevole successo.

I nostri atleti hanno potuto competere davanti al pubblico di casa, molto caloroso e partecipe.

Nadia Bredice (categoria B1), con la sua guida blind Sonia Cipriani, in qualifica aveva raggiunto il 1° posto con notevole distacco dalle avversarie e in finale ha letteralmente danzato sulla parete, conquistando una meravigliosa medaglia d’oro.

Anche Lucia Capovilla (categoria AU2) aveva dominato nettamente la qualifica e non è stata da meno in finale, vincendo uno strepitoso oro fra le ovazioni del pubblico di casa.

Chiara Cavina (categoria RP2) dopo un 2° posto in qualifica realizza una grande salita, che le frutta la medaglia di bronzo.

Giuseppe Lomagistro (categoria AL1) che si era piazzato 4° in qualifica, conquista con grinta una bellissima medaglia di bronzo.

David Kammerer (categoria AL2) in qualifica si piazza al 5° posto, in finale scala con grinta ma purtroppo resta ai piedi del podio, al 4° posto.

Fiamma Cocchi (categoria AL2) in qualifica si piazza al 3° posto, nella finale purtroppo perde un appiglio e scivola in 5° posizione.

Elisa Martin (categoria RP3) in qualifica si piazza al 3° posto, in finale sale senza errori, ma il tempo termina prima che possa raggiungere il top, e questo purtroppo la tiene fuori dal podio.

Gli altri azzurri ottengono i seguenti piazzamenti: Laura Di Mauro (AU2) termina in 7° posizione; Simone Salvagnin e Giulio Cevenini (B2) chiudono in 7° e 8° posizione; Tommaso Mazzotti e Donato Gioia (AL1) si piazzano rispettivamente al 5° e 6° posto; Michele Maggioni e Omar Al Khatib (AL2) si posizionano rispettivamente all’8° e al 13° posto; Gian Matteo Ramini (RP1) termina la gara in 16° posizione, Maria Laura Muratori (RP1) raggiunge il 7° posto; Aurora Alberto (RP2) chiude in 6° posizione; Simone Tiozzo (RP3) si piazza al 10° posto.

Il Presidente FASI Davide Battistella ha sottolineato la bella prestazione di tutta la squadra azzurra e ha espresso i suoi ringraziamenti: “Ringrazio le autorità di Arco per averci permesso di traguardare all’obiettivo di LA 2028, attraverso questo bellissimo Centro Federale rinnovato. Dalla giornata odierna si muoverà un’energia che si trasmetterà in tutto il mondo. È fondamentale avere un centro di allenamento di eccellenza come questo per permettere agli atleti delle Nazionali di prepararsi atleticamente e tecnicamente, considerando anche che il livello tecnico mondiale si è molto alzato. Anche la Nazionale Para climbing avrà qui una sede fondamentale per la crescita e la preparazione tecnica, in vista dello storico appuntamento dell’esordio del Para climbing a Los Angeles 2028.”

La conferenza stampa di presentazione dell’evento, che ha preceduto le attesissime finali della competizione, è stata incentrata sulla storica inclusione del Para climbing fra gli sport in gara nelle prossime Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

Sono intervenuti il Vice Sindaco del Comune di Arco, Roberto Zampiccoli, il Presidente della Federazione Internazionale (IFSC) Marco Scolaris, il Tesoriere IFSC Pierre You, il Presidente della Commissione Para Climbing IFSC Sebastian Dempke e la portavoce degli atleti Lucia Capovilla.

È possibile rivedere la press conference a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=25Xn8WuIBbE&t=2100s

Ed è possibile rivedere le finali a questo link:

FOTO FASI

FOTO FASI

FOTO FASI