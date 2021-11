Una Data da Ricordare il 25 Novembre: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Questa ricorrenza è stata istituita dall’ Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999.

Perché proprio il 25 novembre? L’assemblea ONU ha scelto questa data in ricordo del brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal, esempio di donne rivoluzionarie che si opposero a Rafael Leónidas Trujillo (1930–1961), dittatore della Repubblica Dominicana, uno dei più feroci dell’America Latina.

Nel 1960 le tre sorelle costituivano il “Movimento 14 giugno” contro la dittatura, usando il nome in codice “ Mariposas” che significa Farfalle. Il movimento si espanse su tutto il territorio nazionale ma venne scoperto dalla polizia segreta di Trujillo. Molti dei suoi membri vennero incarcerati, tra i quali le tre sorelle Mirabal e i loro mariti. Dopo alcuni mesi, le sorelle vennero liberate ma i mariti rimasero in carcere. Il 25 novembre del 1960 le tre sorelle stavano andando a trovare in carcere i loro mariti quando l’auto sulla quale viaggiavano venne bloccata dagli agenti del Servizio di informazione militare. Rapite dagli agenti del governo vennero stuprate, torturate, e infine uccise a bastonate.

Rimesse sull’auto, venne fatta precipitare giù per un burrone per simulare un incidente.

l loro assassinio non fu vano: il tragico evento scosse l’opinione pubblica domenicana e nel 1961 Trujillo fu assassinato ad opera del Movimento.

Il 25 novembre del 1980 si celebrava in Colombia il primo Incontro Internazionale Femminista. In quell’incontro la Repubblica Domenicana proponeva la data del 25 novembre in ricordo delle sorelle Mirabal.

Successivamente molti Paesi si unirono ricordando, il 25 novembre, la violenza sulle donne. Nel 1999 l’assemblea Generale delle Nazioni Unite ufficializzò la data del 25 novembre per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nel 1995 la scrittrice dominicana pubblicava il libro “ il tempo delle Farfalle, da cui è tratto il film In the Time of Butterfllies.

Il 9 agosto 2019 è entrato in vigore in Italia il così detto Codice Rosso, contenente norme a tutela delle vittime della violenza domestica e di genere.

