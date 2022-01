Una foto di Castel di Lucio vince il contest “Scatti d’Autunno in Bella Sicilia” Antonino Stimolo autore della foto otterrà l’omaggio di “Photo Lab” di Viareggio.

Si è conclusa questo pomeriggio la promozione fotografica dal titolo “Scatti d’Autunno in Bella Sicilia” lanciata nello scorso mese di novembre dall’Associazione Vivo in Sicilia con l’obiettivo di raccontare in foto alcune particolarità dei comuni aderenti al Circuito Turistico Bella Sicilia.

L’iniziativa si è rivelata decisamente avvincente ed ha generato un’importante ricaduta promozionale per le località rappresentate nelle foto e naturalmente per gli autori che hanno ricevuto commenti e apprezzamenti dai tanti followers del Gruppo Facebook di Bella Sicilia.

E’ stato bello notare Sindaci e Amministratori in prima linea e in prima persona ad incitare attraverso personali post sulle loro pagine social, gli appassionati fotografi che avevano scelto di immortalare i loro comuni. Così è stato anche per il Sindaco Avv. Pippo Nobile che per il Comune di Castel di Lucio ha incassato addirittura due risultati, dopo un testa a testa, attraverso il limpido sistema del conteggio dei like è risultata prima classificata con 905 like la fotografia scattata da Antonino Stimolo, una foto in bianco e nero che ritrae la Chiesetta di San Salvatore di Castel di Lucio. Il secondo posto con 827 like è stato conquistato da Gianluca Lutri, la foto la ritrae un paesaggio fiorito all’ombra del rudere Normanno del Castidduzzu di Castel di Lucio. Il terzo posto con 664 è stato conquistato Serena Lo Conti ha fotografato la Cupola Rosata nel Comune di Rodì Milici.

Soddisfatto il coordinatore del Circuito Bella Sicilia Michele Isgrò il quale ricorda che per dare la possibilità di presentare in foto tutti i paesi aderenti all’iniziativa, era stata adottata la regola di porre il limite massimo di tre foto per Comune con un massimo di cinquanta partecipanti che qui si menzionano tutti a pari merito come forma di ringraziamento per la promozione della bellezza della Sicilia:

Antonio Grosso, Montalbano Elicona; Antonio Musotto, Pollina; Salvo Messina, Isnello; Giovanni Caruso, Montalbano Elicona; Damiano Di Gangi, foto di Bompietro; Giovanna Lombardo, Petralia Sottana; Matteo Orlando, Petralia Sottana; Luana Orlando, Petralia Sottana; Maria Racchiusa, Petralia Soprana; Giusy Andaloro, Petralia Soprana; Maria Domenica Alfieri, Tusa; Paolo Cacioppo, Santa Margherita di Belice; Valeria Lazzara, Petralia Soprana; Mattia Santoro, Alcara Li Fusi; Carmelo Mastrandrea, Tusa; Riccardo Patroniti, Alcara Li Fusi; Mimmo Gulotta, Santa Margherita di Belice; Simone Sidoti foto di Alcara Li Fusi; Angela Vadalà, Roccafiorita; Antonella Russo, Brolo; Massimo Sebastiano Ferrigno foto di Motta D’Affermo; Leandro Dottore, San Marco D’Alunzio; Benedetta Piscitello, Geraci Siculo; Leonarda Mauro, San Mauro Castelverde; Fosca Franco, Tusa; Salvatore Siragusa, Montalbano Elicona; Simone Russo, Forza D’Agrò; Mario Scardino, Rodì Milici; Gianluca Porcino, Rodì Milici; Nicola Munafò, Castroreale; Giuseppina Sacco, Gangi; Mauro Scancarello, Geraci Siculo; Vanessa Cerrito foto di Motta D’Affermo; Eleonora Carro, Motta D’Affermo; Carmelo Ceraolo foto di Castroreale, Mariella Zangara, Pettineo; Alberto Privitera, Palazzolo Acreide; Giusi La Rocca, Castroreale; Claudio Fazio; Martina Tranchida, San Marco D’Alunzio; Andrea Colosi, Forza D’Agrò; Tiziana Cicala, Forza D’Agrò. Ovviamente i like dei singoli scatti è possibile verificarli nel Gruppo Facebook di Bella Sicilia al Tag #autunnobellasicilia.

Come previsto il primo classificato otterrà visibilità nei canali mediatici del gruppo comunicare 24 mentre i tre primi classificati otterranno omaggi diversificati, offerti da prestigiosi esperti del settore di formazione di fotografia quale il “Frame Photo Lab” di Viareggio, tra questi un video corso di fotografia on-line di paesaggio che Photo Lab omaggia con lo spirito di contribuire ad ampliare le conoscenze fotografiche e sviluppare maggiore consapevolezza per una passione sempre più condivisa.

Com. Stam.

Secondo Classificato rudere normanno Castidduzzu Castel di Lucio – Gianluca Lutri