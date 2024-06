Una Marina di libri – gli appuntementi di sabato 8 giugno

VINICIO MARCHIONI, ADRIANO SOFRI, GIORGIO FONTANA, CAROLA CUSANI, SALVATORE SILVANO NIGRO, TERESA PRINCIPATO, NELLO TROCCHIA, GIACOMO DI GIROLAMO, SALVO PIPARO, COSTANZA QUATRIGLIO, VITO LO SCRUDATO, SARA GIUDICE, MARIACRISTINA DI GIUSEPPE, PAOLA CARIDI, INES TESTONI

Nella terza giornata del festival nuove presentazioni di romanzi, saggi, poesie, con letture ad alta voce e mostre per l’infanzia, di esordi nel mondo della scrittura, e poi dialoghi intorno allo stato dell’editoria e alla promozione alla lettura con Libri al Sud. Si parlerà di scrittrici e scrittori che ci mancano come Franz Kafka, conversazioni e approfondimenti sugli intellettuali siciliani di respiro internazionale, che non ci sono più e che ci hanno lasciato preziosi patrimoni da custodire, come Gioacchino Lanza Tomasi e Leonardo Sciascia. E ancora si discuterà con giornalisti e magistrati di inchieste, reportage e legalità nella sezione dal titolo Il dovere di informare: raccontare l’antimafia,gli incontri sono organizzati in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia (validi per i crediti formativi della professione). A poco più di un mese dalle celebrazioni del 400esimo “festino” in onore della Santuzza, Una marina di libri rende omaggio a Santa Rosalia, patrona di Palermo, attraverso un libro che uscirà in questi giorni e una performance teatrale; il calendario della giornata propone un reading sul tema della pace e la presentazione al pubblico di rassegne culturali di teatro e musica che animeranno le serate estive siciliane. Appuntamento anche con La Summer School in Traduzione Letteraria, con I Segni di Rosalia, e con l’affollatissimo speakers’ corner, microfono aperto per scrittori e poeti emergenti, ed infine spettacoli itineranti nel pomeriggio e musica sui palchi serali.

A seguire una selezione degli appuntamenti della giornata

Teatro Coop: ore 17, Salvo Piparo con 400Anni (Dario Flaccovio Editore), con l’autore: Mario Azzolini, Ignazio E. Buttitta, Tiziana Martorana e Gaetano Savatteri; ore 18, Il dovere di informare: raccontare l’antimafia. Incontro con Teresa Principato ed Elvira Terranova, a cura di ODG Sicilia; ore 19, La poesia come atto di resistenza nella Palestina di oggi e di ieri, incontro e reading Emuse, Almutawassit, con gli interventi di Khaled Soliman Alnassiry, Sana Darghmouni, Gabriele Del Grande, con la partecipazione di Fatena Al Ghorra, poetessa di Gaza; ore 20, Il dovere di informare: raccontare l’antimafia. Incontro con Giacomo Di Girolamo e Nello Trocchia, a cura di ODG Sicilia; ore 21, Vinicio Marchioni con Tre notti (Rizzoli), insieme all’attore di cinema, teatro e tv, la giornalista Tiziana Martorana; ore 22, SANTE DELIZIE, performance teatrale di Francesca Picciurro, con Francesca Picciurro e Marzia Cillari.

Palco Tenute Orestiadi: Ore 12:30, “Libri al sud” un dibattito sullo stato delle politiche di promozione dei libri e della lettura tra festival letterari, patti per la lettura, biblioteche, librerie ed editori. Intervengono: Nicola Macaione, Presidente di ALI Palermo, Fabio Del Giudice, direttore AIE, Renato Alongi, Rete bibliotecaria BIblio TP, Domenico Occhipinti, autore di “Seguirà firmacopie. Festival e rassegne in Sicilia” (Navarra Editore), Margherita Perez, direttrice Biblioteca Regionale Siciliana, Ottavio Navarra, Gaetano Savatteri; ore 18.30, Le scrittrici e gli scrittori che ci mancano Kafka. Un mondo di verità, intervengono: Giorgio Fontana e Adriano Sofri; ore 19.30, C’era la guerra in Cecenia (Sellerio) di Adriano Sofri, con l’autore Elvira Terranova; 21.30, Presentazione di Orestiadi 2024, intervengono: il Sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, l’Amministratore di Tenute Orestiadi, Rosario Di Maria, il Presidente della Fondazione, Calogero Pumilia, il Direttore Artistico del Festival Alfio Scuderi e l’assessore alla Cultura Matteo Fontana. L’incontro è a cura di Tenute Orestiadi, Fondazione Orestiadi e Comune di Gibellina.

Casa Forst: ore 11:30, Carola Cusani con Il libro di Teresa (Marietti1820), interviene Costanza Quatriglio; ore 17, Conversazione intorno a Giuseppe Tomasi Lampedusa. Presentazione dei libri

Lampedusa e la Spagna di Gioacchino Lanza Tomasi e Il Principe fulvo di Salvatore Silvano Nigro, entrambi i libri sono pubblicati da Sellerio. Intervengono: Salvatore Ferlita, Salvatore Silvano Nigro e Nicoletta Polo Lanza Tomasi.

Spazio Cam: ore 12.30, Andare per i luoghi dell’editoria (Il Mulino) di Roberto Cicala, interviene Giulia Geraci; ore 18, Sguardi su Leonardo Sciascia: letteratura, impegno civile, arte visiva e cinema “Leonardo Sciascia nello scacchiere della letteratura italiana del ‘900” con Salvatore Ferlita, “L’impegno civile per la rinascita culturale di Gibellina e del Belìce” con Tanino Bonifacio; “Sciascia e le arti visive, un caleidoscopio critico” con Giuseppe Cipolla; “Sciascia e il cinema” con Ivan Scinardo; ore 19, Vito Lo Scrudato presenta Il Sicario e Shakespeare (Navarra Editore), con Bernardo Puleio e Mario Pintacuda; ore 20, Polveriera Tunisia. Cronache da un Paese al collasso (Rizzoli) di Sara Giudice, interviene Ninfa Colasanto; ore 21, Reading for Peace. Dialoghi e letture a cura di Paola Caridi, curatrice della collana La Stanza del Mondo Hopefulmonster editore.

Terrazza, ore 11.30, per I Segni di Rosalia – Il terzo sesso (Il Saggiatore) di Ines Testoni, con gli interventi di Valeria Patera, Pietro Perconti, Gea Schirò. L’incontro è a cura di Una marina di libri.

Palco del Sole: ore 16.30, “Segesta Teatro Festival” presenta l’edizione 2024, intervengono: Luigi Biondo, Claudio Collovà. Introduce e modera: Rosa Guttilla.

Spazio Monsù: ore 17, Spazio Monsù, per I segni di Rosalia – Ultracorpi (minimum fax) di Francesca Marzia Esposito, con gli interventi di Valeria Patera e Salvatore Tedesco; ore 18, Marielle Anselmo con Verso il mare (Affinità elettive), interviene Sara Manuela Cacioppo, incontro a cura di Institut français Palermo e Una marina di libri; ore 21, L’armaru (Navarra Editore) di Mariacristina Di Giuseppe. Intervengono: Laura Mollica e Giuseppe Greco. Modera Edoardo De Angelis; ore 22:30 Concerto Touch the sound project di Davide Santacolomba.

Spazio Dudi: Ore 11:30, “15 cose da fare per il mio pianeta”, lettura ad alta voce e piccoli esperimenti tardi dal libro di Editoriale Scienza, a cura di Agnese Baruzzi, autrice e illustratrice; ore 16:30 , “Blob per un po”, lettura ad alta voce e laboratorio creativo, a cura di Giovanni Colaneri, illustratore e autore del libro Blob edito da Hopi; ore 17.30, 30 “Detective Linus” , lettura ad alta voce e caccia al tesoro a cura dell’autore Angelo Mozzillo tratto dalla serie edita da Il Battello a vapore.

A SEGUIRE TUTTI GLI APPUNTAMENTI E GLI APPROFONDIMENTI DI SABATO 8 GIUGNO.

SABATO 08 GIUGNO

Ore 10:30 |Spazio Dudi

“A tempo di Musica!”

Lezione concerto secondo la Music Learning Theory di E.E. Gordon.

A cura di Gabriella Sampognaro Audiation Institute.

Per bambin* da 0 a 36 mesi

Ore 10:30 |Spazio Laboratorio Dudi

“Una storia…Rosalia/Cosa c’è nella scatola?”

Lettura ad alta voce e laboratorio creativo per conoscere meglio la storia della nostra Santuzza attraverso i libri e il gioco.

A cura di Anna Laurà

Per bambin* dai 4 anni in su

Ore 10:30 |Sala Biblioteca

Attività laboratoriali per gruppi

Apertura al pubblico per momenti formativi

a cura di Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus

Ore 10:30 |Planetario

La Summer School in Traduzione Letteraria (SSTL)

Università degli Studi di Palermo

Intervengono: Myriam Alfano e Brune Seban

La quarta edizione della SSTL diretta da Daniela Tononi e coordinata da Renata Vinci del Dipartimento SUM, in collaborazione con il CLA dell’Università di Palermo, con StradeLab e con Una marina di libri, porta il titolo “Gioie e dolori. Umorismo e rinunce nella traduzione di Zerocalcare” e si articola in sei laboratori di traduzione (da inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo e cinese).

Ore 11:30 |Casa Forst

Presentazione del libro

Il libro di Teresa

di Carola Susani

Marietti1820

Interviene: Costanza Quatriglio

Sarà presente l’autrice

a cura di Una marina di libri

Una storia di famiglia nella quale Dio e la Parola dell’Antico e del Nuovo Testamento vengono continuamente chiamati a interloquire con la condizione umana, con la violenza, il dolore e i turbamenti del sangue. Un romanzo a pannelli dalla lingua densa e scarna, essenziale e tuttavia eccessiva, primitiva e al tempo stesso limata. Insieme alla storia del nostro Paese ci vengono incontro bambini e adolescenti, e anche adulti nei quali l’infanzia si è indurita senza svanire.

Ore 11:30 |Palco del Sole

Presentazione del libro

Demoni nel Medioevo

di Juanita Feros Ruys, Marcello Grifò

Officina di Studi Medievali

Intervengono: Francesco Romano e Cosimo Scordato

Chi è il Diavolo? Cosa sono i demoni? Da dove vengono, perché esistono e perché sembrano avere tanta cattiveria verso gli esseri umani?

Un libro che vuole raccontare la storia dell’approccio cristiano medievale a queste domande.

Ore 11:30 |Spazio Dudi

“15 cose da fare per il mio pianeta”

Lettura ad alta voce e piccoli esperimenti tardi dal libro di Editoriale Scienza

La salute del nostro pianeta è a rischio, ma per rispettare l’ambiente bastano poche azioni a misura di bambin*.

A cura di Agnese Baruzzi, autrice e illustratrice.

Per bambin* dai 3 anni in su

Ore 11:30 |Spazio laboratorio Dudi

“Un viaggio fantastico tra parole e natura” Lettura ad alta voce in italiano e francese del libro “Come un albero” di Felicita Sala edito da Rizzoli, a seguire laboratorio per la creazione di un erbario.

A cura dell’Institut français di Palermo

Per bambin* dai 6 anni in su

Ore 11:30 |Terrazza

I segni di Rosalia

Presentazione del libro

Il terzo sesso

di Ines Testoni

Il Saggiatore

Intervengono: Valeria Patera, Pietro Perconti, Gea Schirò

Sarà presente l’autrice

a cura di Una marina di libri

L’autrice si interroga sull’origine dello scisma di genere, sui sistemi di potere che lo hanno instaurato, e soprattutto sull’idea di subalternità che ha condizionato e piegato le vite di donne di tutte le epoche e i continenti. Dopo aver scardinato gli stereotipi legati al «sesso debole», proseguendo nel solco tracciato dalle opere di Simone de Beauvoir e di Simone Weil, l’autrice espone la sua teoria del «terzo sesso».

Ore 12:30 |Casa Forst

Presentazione del libro

Quello che resta

di Martina Àsero

Nous editrice

Interviene: Mauro Li Vigni

Sarà presente l’autrice

Un bambino e una bambina in un mondo misterioso e una ragazza sospesa in una piscina. Un romanzo di formazione che attraversa il mondo della letteratura e ci fa sprofondare negli abissi della mente per oltrepassare il confine della consapevolezza di quello che resta, da cui la vita può ripartire.

Ore 12:30 |Palco del Sole

Presentazione del libro

Palermo Dominate. Il soggiorno dei Borbone alla Favorita e a Boccadifalco (1798-1820)

di Francesco Lo Piccolo

40due edizione

Interviene: Paolo Inglese

Questo volume racconta la storia delle riserve dei Borbone (dalla Favorita a quelle meno indagate come Boccadifalco, Arenella, Valdesi). La novità di questo volume consiste nell’indagine venatoria e botanica e nella ricostruzione della vita quotidiana che si conduceva alla Favorita e a Boccadifalco.

Ore 12:30 |Palco Tenute Orestiadi

“Libri al sud” un dibattito sullo stato delle politiche di promozione dei libri e della lettura tra festival letterari, patti per la lettura, biblioteche, librerie ed editori

Intervengono: Nicola Macaione, Presidente di ALI Palermo, Fabio

Del Giudice, direttore AIE, Renato Alongi, Rete bibliotecaria BIblio TP, Domenico Occhipinti, autore di “Seguirà firmacopie. Festival e rassegne in Sicilia” (Navarra Editore), Margherita Perez, direttrice Biblioteca Regionale Siciliana, Ottavio Navarra, editore, Gaetano Savatteri, direttore artistico di “Una marina di libri”, Patrizia Monterosso (già direttrice Fondazione Federico Secondo) e i rappresentanti dei festival letterari siciliani.

Ore 12:30 |Spazio Dudi

“Ci sono bambini e bambine”

Lettura ad alta voce non per parlare di inclusione ma per farla sul serio, dal libro di Cristina Petit edito da Valentina Edizioni.

A seguire un laboratorio creativo per “mescolarsi e per scoprirsi uguali e diversi”

A cura di Minimupa

Per bambin* dai 6 anni in su

Ore 12:30 |Spazio laboratorio Dudi

Dialogo

“Allattamento istruzioni per l’uso” con le autrici Claudia Pilato e Chiara Buccheri, Associazione L’arte di crescere, progetto finanziato dal CeSvop.

Incontro per adult*

Ore 12:30 |Terrazza

Presentazione del libro

Ripartire dal futuro: le biblioteche per ragazzi

Collana Sezioni Regionali

AIB Sicilia 2023

Intervengono: Simona Inserra, Francesca Mignemi, gli operatori e le operatrici di Giufà Biblioteca dello Zen e Booq-Bibliofficina di quartiere alla Kalsa.

