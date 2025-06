Una marina di libri presentazione ospiti e appuntamenti del 7 giugno 2025

Sedicesima edizione di una Marina di Libri La fabbrica delle storie. La fabbrica delle idee 5-8 giugno 2025 Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo

Gli ospiti di sabato 7 giugno: MAURIZIO MANNONI, MARIO CALABRESI, ANTONIO FRANCHINI, PIERO MARRAZZO, OLIVIER VAN BEEMEN, CATERINA VENTURINI, LEONARDO SAN PIETRO, ROBERTO ALAJMO, DANIELE CIPRÌ, GIORGIO VASTA, BENOÎT VIROT, SALVO PIPARO, MARTINO LO CASCIO, FRANCESCO D’AYALA, CONCETTO PRESTIFILIPPO, IRENE DORIGOTTI, GIULIA MEI, FRANCESCA PICCIURRO, BEATRICE MONROY, ROBERTO LAGALLA, SALVATORE MUGNO, EVELINA DE CASTRO, GABRIELE MICCICHÈ, DAVID REIMONDO, CARMEN RITA PANTANO, MARCO BETTA, TONY SIINO.

Nella terza giornata di Una marina di libri numerosi gli incontri con scrittori e scrittrici che, con le loro opere, popolano il panorama letterario nazionale e internazionale. Alle 19 è previsto il saluto agli ospiti del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Un ventaglio di proposte che abbraccia vari temi: dal romanzo alla memoria, dalla fotografia alla storia, dai primi segnali del femminismo in Sicilia alla storia dei Fasci dei lavoratori, dalla memoria delle donne sotto la pesante scure della mafia al sexting e al revenge porn, dall’editoria all’intelligenza artificiale, ai laboratori per l’infanzia, alla traduzione in lingua straniera di grandi testi della letteratura italiana. Un calendario ricco di incontri dove trovano spazio anche dibattiti sul sociale, sulla politica, sull’ambiente, sul clima e sulle migrazioni, e ancora appuntamenti con reading, musica, video e cinema e il consueto appuntamento con il microfono aperto dello Speakers’ corner, dove poeti e scrittori emergenti possono recitare versi o raccontare storie.

Tra le iniziative della casa editrice Sellerio la presentazione della nuova collana La memoria dei ragazzi e per celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri la lettura di alcuni brani tratti La forma dell’acqua, Il cane di terracotta e Il birraio di Preston affidata all’interpretazione in vigatèse di Salvo Piparo e alle voci di una platea di ospiti che leggerà le pagine dello scrittore in diverse lingue straniere.

Domani, alle ore 10, all’Istituto Gramsci, anche il corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine dei Giornalisti Sicilia e Ordine dei Medici di Palermo dal titolo Raccontare la vita e la morte: etica, verità e responsabilità del giornalismo nella comunicazione della bioetica.

Tra gli appuntamenti di sabato 7 giugno: Ore 11:00 | Casa Forst – Dibattito La storia e l’eredità del movimento siciliano dei Fasci dei lavoratori. Intervengono: Ottavio Navarra, Giuseppe Provenzano e Serafina Ignoto, a cura di Navarra Editore; Ore 12:00 | Spazio Bianco Presentazione del libro L’amore in questa città (Rizzoli) di Salvo Palazzolo. Intervengono: Isidoro Farina e Gaetano Savatteri a cura di la Repubblica e Una marina di libri; Ore 12:00 | Ridotto De Seta Presentazione del libro Intelligenza artificiale. I lavori che non spariranno di Tony Siino – Edizioni Sindacali. Intervengono: Tony Siino, Francesco Mangiapane, Gianbattista Dagnino, Giusi Messina. Modera: Roberto Chifari;Ore 17:00 | Casa Forst Presentazione della collana La memoria dei ragazzi Sellerio. Intervengono: Francesca Mignemi, Maria Romana Tetamo e Antonio Sellerio. Letture di Gisella Vitrano; Ore 17:00 | Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libro Scenari di un primo femminismo in Sicilia (1700-1800) di Carmen Rita Pantano Operaincerta. Interviene: Piera Fallucca; Ore 17:30 | Spazio Franco Presentazione del libro Romanzo per due rivoluzioni (Atlantide) di Francesco D’Ayala. Intervengono: Daniela Santoro e Agostina Passantino; Ore 17:30 | Ridotto De Seta Presentazione del libro Cattivi custodi. Storia e affari di un ambizioso club di benefattori bianchi in Africa di Olivier van Beemen – Add Editore – Interviene: Armando Plaia. Saluti di Emanuele Pirazzoli, Console Onorario dei Paesi Bassi, a cura di Nederlands Letterfonds e Una marina di libri; Ore 18:00 | Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia Presentazione del libroIl vostro silenzio non vi proteggerà. Una storia di Audre Lorde di Caterina Venturini – Solferino – Intervengono: Rachele Boodhoo e Giada Saguto; Ore 18:00 | Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libro Festa con casuario (Sellerio) di Leonardo San Pietro. Interviene: Claudia Lanteri; Ore 18:30 | Spazio Bianco Tutto il mondo è Vigàta. Introduce: Gaetano Savatteri a cura di Sellerio e Una marina di libri; Ore 18:00 Blu cobalto Presentazione del libro Autoritratti di Tommaso Spazzini Villa – Quodlibet. Interviene Claudio Gulli; Ore 19:00 | Blu cobalto Presentazione del libro e videoproiezione David Reimondo. Etimografie e cromofonetica AA.VV Silvana Editoriale.Intervengono: Evelina De Castro, Gabriele Miccichè e David Reimondo. Modera: Giuseppe Cipolla, a cura di Abapa, Galleria Mazzoleni Art e Una marina di libri; Ore 19:00 | Istituto Gramsci Presentazione del libroNascita della mafia. Storie di «uomini d’onore» istruite in Sicilia (1838-1846) da Pietro Calà Ulloa, il Procuratore generale del Re che scoprì la piovra di Salvatore Mugno – Navarra Editore. Intervengono: Augusto Cavadi, Stefano Giordano e Giovanni Fiandaca. Modera: Fabrizio Lentini; Ore 19:00 | Spazio Franco Palermo di vite, di lotte e di silenzi Presentazione del libro La verità è moneta perdente di Beatrice Monroy – Zolfo Editore. Interviene: Marco Betta. Letture di Gigi Borruso e Giuseppe Provinzano; Ore 19:00 | Casa Forst Presentazione del libro Il tempo del bosco di Mario Calabresi – Mondadori. Interviene: Mario Azzolini; Ore 19:00 | Averna Spazio Open Presentazione del libro È stato il figlio di Roberto Alajmo – Sellerio. Interviene: Daniele Ciprì. Modera: Elvira Terranova; Ore 19:00 | Cinema De Seta Spettacolo teatrale Nascivu fimmina di Francesca Picciurro; Ore 19:00 | Palco Tenute Orestiadi – Incontro Uomini e fere. A proposito di Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo. Intervengono: Giorgio Vasta e Benoît Virot. A cura di Institut français Palermo e Una marina di libri; Ore 19:00 | Ridotto De Seta Le parole di MSF per Gaza: lettere e racconti Intervengono: Franco Nuccio e Alessandro Piro, a cura di Medici Senza Frontiere; Ore 20:00 – Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libroStoria senza eroi di Piero Marrazzo – Marsilio. Interviene Gaetano Savatteri. Modera: Elvira Terranova; Ore 20:30 Spazio Franco – Intervista ad Antonio Franchini. Intervengono Davide Camarrone e Maristella Panepinto; Ore 20:30 – Cinema De Seta – proiezione di Across di Irene Dorigotti a cura di Sole Luna Doc Film Festival.

Tra gli appuntamenti di Dudi: Ore 12:30 | Spazio Dudi Coco può farcela di Loes Riphagen Clichy edizioni a cura di Nederlands Letterfonds e Una marina di libri; Ore 17:00 | Spazio Dudi Leggi ancora Nanà (Mondadori) di Marco Magnone con le illustrazioni di Lorenzo Sangiò.

Tra gli appuntamenti della rassegna I segni di Venere: Ore 11:00 | Cre.Zi Plus Presentazione del libro Dal Sexting al Revenge porn. Consapevolezza, Educazione e Crimine Digitale di Giorgia Butera – Prefazione di Roberto Tobia – Castelvecchi Editore – Intervengono: Giorgia Butera, Milena Gentile e Sabina Salerno a cura di Associazione Emily; Ore 17:00 | Cinema De SetaPresentazione del libro Quella notte a Saxa Rubra (La nave di Teseo) diMaurizio Mannoni. Interviene: Maristella Panepinto. Coordinano: Clotilde Bertoni e Dario Mangano.

La manifestazione letteraria, nata da un’idea di Maria Giambruno, è organizzata dall’Associazione Una marina di libri E.T.S. in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi, con il patrocinio del Comune di Palermo, Città metropolitana, Regione Siciliana, Fondazione Sicilia, Università degli Studi di Palermo, e con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, e di AIE – Associazione Italiana Editori.

L’area dei Cantieri culturali alla Zisa per tutta la durata della manifestazione sarà pedonale, è consentito l’accesso in auto da via Paolo Gili, 4, solo per accedere al parcheggio principale. E’ possibile inoltre l’accesso pedonale dal cancello di via Perpignano. Data la grande affluenza prevista, si consiglia anche l’utilizzo del parcheggio pubblico comunale di Via Degli Emiri.

Dal 5 all’8 giugno, dalle ore 10 alle 20, è stato attivato un servizio di navette gratuite con corse ogni 20 minuti dalla fermata “Turati – La Lumia” (nei pressi del Teatro Politeama) a piazza Principe di Camporeale.

giovedì: dalle 17 alle 24;

venerdì: dalle 10 alle 14 (ingresso gratuito) e dalle 17 alle 24;

sabato e domenica: dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 24.

quotidiano euro 4,00 (valido per più ingressi);

abbonamento euro 10,00 (valido per le quattro giornate).

L’ingresso è gratuito per bambine e bambini sotto i 13 anni.

Maggiori info su: www.unamarinadilibri.it

