Una Masterclass per gli studenti ERSU, con i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Appuntamento all’ex Cinema Edison di Palermo

Palermo. Nell’ambito dell’ERSU Festival 2024/2025, giovedì 20 marzo dalle ore 17:00, presso l’ex Cinema Edison di piazza Napoleone Colajanni, a Palermo, si terrà un appuntamento speciale con gli studenti delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale, dedicato al Cinema e al racconto degli esordi nel mondo della regia:

i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza incontreranno i giovani in una masterclass, momento di confronto sul loro percorso artistico, con la proiezione di due lavori che li hanno consacrati nel panorama cinematografico internazionale.

IL PROGRAMMA

Ore 17:00 – Proiezione del cortometraggio “Rita” (2009, 17 min.). Lavoro d’esordio di Grassadonia e Piazza, premiato ai Nastri d’Argento, presentato in oltre cento festival internazionali. Un racconto poetico e sensoriale dal punto di vista di una ragazza non vedente.

Ore 17:30 – Proiezione di “Salvo” (2013, 110 min.): primo lungometraggio dei due registi, vincitore del Gran Prix e del Prix Révélation alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes. Un noir intenso e visionario ambientato in Sicilia, che segna anche il debutto cinematografico di Sara Serraiocco.

Ore 19:15 – Incontro con gli autori, moderato da Alessandro Rais ed Etrio Fidora, rispettivamente direttore artistico e responsabile della programmazione dell’Efebo d’Oro Film Festival.

Ore 20:15 – Replica del cortometraggio “Rita”.

COME PARTECIPARE

Per partecipare gratuitamente all’incontro, che fa parte del progetto “Once We Were Beginners”, ideato dall’Efebo d’Oro Film Festival, realizzato con il patrocinio e il contributo di ERSU Palermo, in collaborazione con il Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema e l’Associazione Corrente, occorre compilare il seguente form: https://forms.gle/J8y8iYLgBtLrVj6o6

I REGISTI FABIO GRASSADONIA (1968) e ANTONIO PIAZZA (1970)

Registi e sceneggiatori palermitani, noti per il loro stile innovativo e visionario: dopo aver lavorato come sceneggiatori e consulenti per case di produzione come Filmauro e Fandango, nel 2009 esordiscono alla regia con il cortometraggio “Rita”.

Nel 2013 debuttano con il lungometraggio “Salvo”. Nel 2017 tornano a Cannes con “Sicilian Ghost Story”, film d’apertura della Semaine de la Critique, ispirato al tragico caso di Giuseppe Di Matteo: il film ottiene il David di Donatello per la Miglior Sceneggiatura non originale, oltre ai Nastri d’Argento per la Miglior Fotografia e Scenografia. Nel 2024 presentano alla Mostra del Cinema di Venezia il loro ultimo lavoro, “Iddu – L’ultimo padrino”, su Matteo Messina Denaro.

(Nella foto messa a disposizione da Indigo Film: i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza)

