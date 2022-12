Una palma diventa albero di Natale in piazza Alberico Gentili Oggi alle 18 l’accensione delle luci con AMG Energia e Ottava circoscrizione

Una palma di piazza Alberico Gentili diventa albero di Natale con addobbi luminosi che verranno accesi oggi pomeriggio, alle ore 18.

Un regalo per la città che porta la firma di AMG Energia che ha raccolto e realizzato l’idea lanciata dall’Ottava circoscrizione. All’accensione delle luci, oggi pomeriggio, saranno presenti, tra gli altri, l’amministratore unico di AMG Energia Spa, Domenico Macchiarella, ed il presidente della circoscrizione Marcello Longo. AMG Energia in questi giorni sta fornendo il suo supporto all’amministrazione comunale per l’illuminazione di alcune installazioni natalizie, di alberi di Natale e, in particolare, con la predisposizione dei punti di prelievo di energia: attività svolte attraverso le somme del proprio fondo no profit, destinato a tali iniziative e progetti con finalità sociale, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Comune di Palermo.

Oggi pomeriggio luci e addobbi illumineranno una palma di piazza Alberico Gentili che la natura ha trasformato in albero di Natale: il rampicante cresciuto sul tronco le ha dato la forma di un abete. “Abbiamo raccolto il suggerimento arrivato dall’Ottava circoscrizione – sottolinea il presidente di AMG Energia Spa, Domenico Macchiarella – con la condivisione del sindaco e su input degli assessori Maurizio Carta e Giampiero Cannella, da cui è arrivata l’autorizzazione all’intervento attraverso l’utilizzo del nostro fondo no profit, abbiamo provveduto all’allestimento luminoso. É un regalo che tutta la società fa alla città per queste festività”. “Grazie ad AMG e al suo amministratore unico, con la determinante condivisione del sindaco e degli assessori Carta e Cannella – aggiunge il presidente dell’Ottava circoscrizione, Marcello Longo – trova concreta realizzazione la nostra proposta di valorizzare un grande e singolare “albero di Natale naturale”, modellatosi nel tempo. Un dono che illumina ed esalta un prezioso bene comune, ma anche un virtuoso e tangibile segno del costante impegno con cui le molteplici componenti dell’amministrazione comunale collaborano e si coordinano, pur tra oggettive difficoltà, per rendere la città più bella e accogliente”.

