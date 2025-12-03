Una rete regionale dei Clinical Trial Center per la ricerca clinica nazionale e internazionale: se ne parlerà il 4 dicembre al congresso organizzato dal Policlinico di Palermo

La creazione di una rete regionale integrata tra i Clinical Trial Center delle aziende ospedaliere regionali, le università e l’Assessorato della Salute, con l’obiettivo di rendere la Sicilia un polo di eccellenza nella ricerca clinica nazionale ed europea, è il tema al centro dell’incontro che vedrà confrontarsi professionisti del settore sanitario, ricercatori, istituzioni e rappresentanti del mondo accademico.

L’appuntamento è previsto per giovedì 4 dicembre, nell’aula Maurizio Ascoli del Policlinico di Palermo, nell’ambito dell’evento “Star Trials 2.0 Sicilia. Percorsi innovativi nella ricerca clinica”, di cui sono responsabili scientifici i professori Calogero Cammà, Vito Di Marco e Alberto Firenze, rispettivamente direttore dell’Unità Operativa di Gastroenterologia, coordinatore scientifico del CTC e direttore sanitario dell’AOUP.

L’evento è pensato per approfondire il ruolo strategico delle strutture dedicate alla ricerca clinica e per promuovere una cultura condivisa dell’innovazione e della qualità, con ricadute positive per i professionisti, le istituzioni e soprattutto per i pazienti, che potranno beneficiare di percorsi più efficienti e di un accesso più rapido alle nuove terapie.

Nel corso della giornata sarà presentato il modello strutturale e scientifico del CTC del Policlinico di Palermo, guidato dal professor Firenze e dal professor Di Marco, che coinvolge circa 30 professionisti del Policlinico dotati di elevata competenza scientifica. Sarà inoltre approfondito il ruolo del Gruppo Aziendale per le Applicazioni di Intelligenza Artificiale, guidato dal professor Cammà, nell’ambito della ricerca clinica e della digitalizzazione aziendale.

Presso l’Azienda ospedaliera universitaria, dal 2023 ad oggi sono stati attivati 193 studi clinici, di cui 115 trial clinici dedicati alla ricerca di terapie innovative.

Le principali aree di ricerca del CTC dell’AOUP includono: malattie gastrointestinali ed epatiche (29 studi), malattie del sangue (29 studi), malattie neurologiche (25 studi), malattie oncologiche (19 studi), patologie polmonari (12 studi) e malattie croniche metaboliche (10 studi).

Al centro del dibattito vi sarà la proposta di costituire una rete regionale dei Clinical Trial Center, capace di rafforzare la collaborazione tra le sei strutture attive in Sicilia, ottimizzare risorse e competenze e incrementare l’attrattività del territorio per la ricerca clinica nazionale e internazionale.

“In Sicilia – afferma il professor Di Marco – la frammentazione delle procedure e l’assenza di un modello integrato di governance limitano la capacità di attrarre e gestire studi multicentrici complessi. Per questo puntiamo alla creazione di una rete regionale integrata. La presenza di centri di eccellenza come i Policlinici universitari, l’ISMETT e gli ospedali ad alta specializzazione offre un terreno fertile per sviluppare una rete di ricerca clinica strutturata e coordinata dal Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato della Salute”.

Tra i temi affrontati durante il convegno vi saranno anche “I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali Oncologici in Sicilia”. In particolare, si discuterà dei PDTA innovativi per le neoplasie del fegato, del polmone e dell’ovaio, che consentono un’assistenza qualificata e ben organizzata nei centri della regione.

