Una serra costruita artigianalmente in casa per produrre marijuana, 49enne arrestato dai Carabinieri. Sequestrate 15 piante di cannabis

Nella sua abitazione aveva allestito una serra strutturata per la coltivazione di piante di cannabis. È questo il motivo per il quale, ad Alì Terme (ME), un uomo di 49 anni, con precedenti penali anche per reati specifici, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, dopo una mirata attività investigativa, attuata con sevizi di osservazione e pedinamento, nella tarda serata del 16 ottobre scorso, i militari dell’Arma hanno bussato alla porta dell’abitazione dell’indagato per eseguire una perquisizione domiciliare.

All’interno della casa, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato 15 piante di cannabis, interrate in vasi di terracotta, di altezza variabile tra mezzo metro e un metro e mezzo, tutte rigogliose, coltivate in una serra artigianale, scovata dai militari in una stanza neutra dell’abitazione, appositamente attrezzata con impianti di areazione, illuminazione e irrigazione, per la coltura di sostanze stupefacenti. Vicino alla serra, sono stati altresì trovati e sequestrati fertilizzati verosimilmente utilizzati per la coltivazione.

Una volta estirpate dai vasi, le piante sono state consegnate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

L’uomo è stato arrestato e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.