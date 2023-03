UNA STORIA SEMPLICE Leonardo Sciascia

Al contrario di quanto dichiarato nel titolo, la storia è tutt’altro che semplice: un giallo dall’inequivocabile sapore sciasciano, che ha come sfondo mafia e droga; parole che l’autore si trova costretto a non nominare mai.

Una storia in cui tutto vi appare al contrario di ciò che realmente è: un suicidio che potrebbe essere un omicidio, una masseria che potrebbe essere abbandonata, un prete che sembra un vero uomo di chiesa, così come un poliziotto che sembra un onesto servitore dello stato… Realtà e apparenza: apparenza e realtà. Sciascia rinuncia a narrarci la mafia come ha fatto per tutta la sua vita, e ce la racconta come fosse una resa, ed invece è un’ulteriore presa di coscienza di una realtà su cui non si possono mai chiudere gli occhi, per quanto le storie siano semplici.

Tutto comincia con una telefonata alla questura, di un uomo che dichiara di aver trovato qualcosa…E subito la storia si espande, si dilata, si aggroviglia, diventa un rebus. Davanti alla proliferazione dei fatti, l’unico personaggio che è davvero alla ricerca della verità, un brigadiere, è chiamato a risolvere un puzzle in cui i pezzi non riescono ad incastrarsi. La ricerca della verità rappresenta, come sempre in Sciascia, l’estremo azzardo concesso a chi vuole “scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia”.

Chissà, forse è l’occasione per salutare degnamente il centenario della nascita di un grande italiano, passato così frettolosamente in sordina, sia il centenario che il grande italiano, come ogni cosa che dà fastidio.

Un modo, ancora una volta, per celebrare la forza della ragione e della verità.

Dal 21 al 26 marzo 2023

UNA STORIA SEMPLICE di Leonardo Sciascia

regia e adattamento

Giovanni Anfuso

con

Giuseppe Pambieri, Paolo Giovannucci e Stefano Messina

e con

Davide Sbrogiò, Liliana Randi, Carlo Lizzani, Geppi Di Stasio,

Marcello Montalto, Luigi Nicotra e Giovanni Carpani

scene Alessandro Chiti – costumi Isabella Rizza

musiche Paolo Daniele – disegno luci Pietro Sperduti

aiuto regia Matteo Munari – assistente regia Lucia Rotondo

Co-Produzione Attori & Tecnici e Teatro Stabile di Catania

Dal 21 al 26 marzo 2023 (h 21.00, mercoledì 22 h 17.00, domenica 26 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio)

Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Tram: 3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781.

