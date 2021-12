Un’Agorà a Palermo sulla legge quadro sulla disabilità e sul fine vita

Ferreri (Pd): “Affermare i diritti per essere protagonisti della propria vita” Oggi, sabato 18 dicembre, presso il Magneti Cowork di via Emerico Amari a Palermo, si svolgerà dalle ore 16:30 un’Agorà per affrontare il tema della legge quadro sulla disabilità da poco approvata in Consiglio dei Ministri, e del fine vita.

Ne parleranno, tra gli altri, Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e Presidente di Eumans, in collegamento Zoom; la responsabile Diritti e Politiche di genere del Pd Palermo, Aurora Ferreri; l’Assessora alla Cittadinanza solidale del Comune di Palermo, Cinzia Mantegna; Antonia Dalia, del Centro Padre Nostro di Brancaccio; Calogero Audino e Anna Maria Tirreno della CGIL ed il responsabile Agorà per la segreteria regionale del Pd, Daniele Vella. Modera l’Agorà Antonio Ferrante, Presidente della Direzione regionale del Pd Sicilia.

<<Questa Agorà è, da una parte, un punto di arrivo, dopo la campagna di raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale. Dall’altra, è un punto di inizio che nasce dall’incontro e dal confronto con persone con disabilità, giovani, associazioni e realtà locali che affrontano ogni giorno tutte le problematiche connesse alla disabilità>> dichiara Aurora Ferreri. <<Sarà il momento per il fare il punto sulle opportunità offerte dalla nuova legge quadro e per proporre la creazione di progetti e servizi ad hoc ed il potenziamento delle strutture esistenti, con un focus anche sull’attuale questione riguardante il fine vita ed il prossimo referendum per l’eutanasia legale, affinché i diritti umani fondamentali delle persone vengano rispettati, facendo in modo che chiunque possa essere protagonista della propria vita fino alla fine>>.

