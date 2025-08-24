“Un’amica per sorella”. Lo sfruttamento minorile in un “romanzo sociale” formato e-book

“Un’amica per sorella”, è una storia intensa che esplora il legame tra amicizia e “sorellanza”. Unite fin dall’infanzia, Jamila e Sofi affrontano sfide difficili, tra cui lo sfruttamento minorile, trovando forza nel loro rapporto, che diventa rifugio e fonte di speranza.

E’ un racconto emotivo ricco di spunti di riflessione l’ebook dell’autrice Jasmin Po, pubblicato nella collana “Altre Frontiere Britannia” dell’Aletti editore, poiché tradotto anche nella versione inglese, in collaborazione con “SSML Istituto di Alti Studi Linguistici Carlo Bo”. «Il bilinguismo arricchisce il racconto, permettendo di raggiungere un pubblico più ampio e di trasmettere il suo messaggio con maggiore profondità. La scelta di tradurre l’opera nasce dal desiderio di rendere la storia accessibile ai lettori di diverse culture».

«Il titolo – racconta l’autrice che vive a Grantorto (Padova) – riflette la forza del rapporto tra Jamila e Sofi, che si sono trovate a condividere un’infanzia segnata dal lavoro minorile. Ho voluto raccontare una storia che non fosse solo un viaggio emotivo, ma anche un tributo alla resilienza di colore, che, pur affrontando ostacoli enormi, trovano dentro di sé la forza per andare avanti». La storia, ambientata in India, trae ispirazione da una realtà dura e dolorosa, costellata da violenza e ingiustizie, e narrata dall’autrice con estrema autenticità, a cui la scrittura ha permesso di dare una dimensione più ampia, intrecciandola con la bellezza dei sentimenti e la forza dell’amicizia. «Il racconto – scrive, nella Prefazione, il professor Hafez Haidar, già candidato al Premio Nobel per la Letteratura e noto per la traduzione del best seller “Le mille e una notte” – dopo aver narrato situazioni tragiche e aver denunciato gravi violazioni dei diritti umani, si chiude con uno spiraglio di speranza, che l’autrice lascia intravedere al di là della porta del vagone. Nonostante i progressi intervenuti nella società, purtroppo esistono ancor oggi situazioni di sfruttamento, che coinvolgono in particolare donne e bambini».

Il racconto si aggiunge agli e-book targati Aletti editore. «Il libro cartaceo – è convinta la scrittrice – ha il fascino della tradizione: il profumo della carta, il piacere di sfogliare le pagine, l’assenza di distrazioni digitali. L’e-book, invece, è la rivoluzione della praticità: centinaia di libri in un unico dispositivo, leggibili ovunque e personalizzabili nel formato».

Attraverso la penna delicata di Jasmin si può cogliere la bellezza di un rapporto che può salvare, un’amicizia che diventa faro e sostegno, la condivisione del dolore che alleggerisce l’animo e lascia intravedere la luce in fondo al tunnel. Un “romanzo sociale” che affronta temi profondi legati alle relazioni umane, alle difficoltà della vita e alla resilienza. «La solidarietà femminile – afferma l’autrice – è, oggi, più importante che mai. Purtroppo, l’indifferenza tra donne può talvolta alimentare dinamiche di esclusione o competizione, invece di favorire l’unione. E’ essenziale promuovere una cultura di empatia e collaborazione, in cui le donne si vedano come alleate e non come rivali». Una scrittura che riesce a dar voce a realtà difficili, trasformando il dolore in consapevolezza e la denuncia in speranza: l’arte crea, così, empatia e sensibilizza ciò che spesso viene ignorato. «Il lettore – conclude la scrittrice, che già annuncia l’uscita della seconda parte del libro, rivelando nuove sfide delle protagoniste – attraverso la storia di Jamila e Sofi, è invitato a riflettere sull’importanza della speranza e del sostegno reciproco, soprattutto in un mondo che spesso mette alla prova la dignità delle persone».

