Under 17 LND, pareggio col Pisa nell’amichevole a Tirrenia

Tirrenia (Pi), 1 dicembre 2021 – Un pareggio per 3-3 contro i pari età del Pisa chiude il raduno in Toscana della Rappresentativa Under 17 LND, da oggi, a lavoro al CPO di Tirrenia per gli ultimi preparativi in vista dell’esordio al Memorial Ponte Morandi tra due settimane a Torre del Greco (il 15 dicembre la prima sfida contro il Benevento).

Sotto una pioggia incessante, i ragazzi di mister Sanfratello hanno offerto una bella prova di carattere e determinazione rimontando per ben due volte i nerazzurri di Piscina, in vantaggio a metà del primo tempo grazie ad una conclusione deviata di Milli. Il gol subito scuote la selezione LND che al 34′ spreca un rigore con Schugur prima di ristabilire i conti tre minuti più tardi grazie ad un inserimento di Federico Nisi (Forlì).

In avvio di ripresa un sinistro preciso di Alessandro Pellegrino (Enotria) dal limite ribalta il punteggio, da lì in avanti è un susseguirsi di occasioni non concretizzate dalla rappresentativa che subisce il ritorno del Pisa a segno con Tatini e Jendoubi. A due minuti dallo scadere Gabriel Giuliana (Vis Borgonuovo) svetta su corner per il definitivo pari.

“Quello di oggi è stato un test abbastanza significativo per capire a che punto siamo, le sensazioni sono molto positive – commenta Sanfratello al termine del match – Alla fine è venuta fuori una bella partita che ci lascia contenti e che ci motiva a migliorare nella consapevolezza di potercela giocare alla pari anche con formazioni ben organizzate come il Pisa”

UNDER 17 LND-PISA 3-3

Marcatori: 21’pt Milli (P), 37’pt Nisi (L), 9’st Pellegrino (L), 31’st Tatini (P), 36’st Jendoubi (P), 43’st Giuliana (L)

LND (4-3-3): Bohli (10’st Caviglia, 25’st De Luca); Porzi, Lanza (1’st Bernini), Italiano, Pilo (22’st Collacchi); Curumi (22’st Pisaniello), Schugur (1’st Larcher), Nisi (22’st Giuliana); Boriero, Tucci (1’st Umilio), Pellegrino (15’st Zuddas). A disp: Della Salandra, Tomei. All: Sanfratello

Pisa 1° tempo (4-2-3-1): Baglini; Bindi, Barillà, Bartolini, Turini; Sansaro, Milli; Goudani, Okebe, Zhupa; Campani.

Pisa 2° tempo (4-2-3-1): Menichini; Andreini, Bucciantini (15’st Puzzangara), Caliò, De Dominicis, Fiorentini, Guarente (12’st Tatini), Jendoubi, Lormanis (15’st Panconi), Pacifico. All: Piscina

Arbitro: Falleni di Livorno; Guardalinee: Mantella di Livorno e Palermo di Pisa.

Com. Stam.