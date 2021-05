Quarta vittoria consecutiva per l’Amatori Basket Messina Under 18 che supera in un bel derby la Fortitudo Messina per 76-60. I 2003 e 2004 nero-arancio hanno giocato una buona partita vincendo tre quarti su quattro e dilagando nel finale segnando sei triple nell’ultimo parziale.

Primo quarto in cui l’Amatori allunga a +9 grazie a Criscenti e Guglielmo, poi la consueta pausa mentale consente alla Fortitudo di rientrare grazie a Giovani, già nel giro della prima squadra di C Silver (32-31).

Equilibrato anche il terzo parziale con l’Amatori che allunga alla terza sirena grazie ai 10 punti di Criscenti (50-45), nell’ultimo quarto grazie alle precisazione al tiro da fuori (due triple De Gaetano e Terragna, una a testa per Criscenti e Raffa) gli atleti di coach Maggio allungano fino al 76-60 finale.

La squadra di coach Maggio chiude così a punteggio pieno il girone d’andata, prossimo turno in trasferta a Patti lunedì 31 maggio.





Tabellino:



Under 18 Maschile Silver Sicilia



Amatori Basket Messina – Fortitudo Messina 76-60



Amatori Basket Messina: Criscenti 24, Tomasello, Mancuso, Panarello 3, Peditto, De Gaetano 18, Passarello, Guglielmo 10, Agrillo 3, Lucà 4, Raffa 7, Terragna 7.

Allenatore: Maggio. Assistente: Franciò



Fortitudo Messina: Mento, Mollica 17, Cavalieri 17, Lanzafame, Molonia 2, Giovani 20, Amante, Bottari, Hydara, Terzi, Zaccone 4, Amata.

Allenatore: Cavalieri.



Parziali: 22-14, 10-17 (32-31), 18-14 (50-45), 26-15 (76-60).



Arbitri: Edoardo D’Amore e Alessio Messina di Messina (ME)

Com. Stam.