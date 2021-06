Under 18 Basket Sicilia – L’Amatori Basket Messina supera l’Orsa Barcellona nella gara decisiva e vince il campionato provinciale, adesso sfide con Agrigento e Trapani

Vittoria del campionato provinciale per l’Amatori Basket Messina Under 18 che supera nella gara decisiva l’Orsa Barcellona chiudendo da capolista solitaria il raggruppamento peloritano. I giovani nero-arancio che erano stati sempre in testa hanno visto dopo la sconfitta in trasferta con un Patti al completo tornare in lotta per la vittoria finale gli ospiti, già battuti a domicilio all’andata ma pronti a giocarsela contro gli under di coach Maggio che erano reduci dall’ininfluente (ai fini della classifica) sconfitta del PalaRussello contro la Fortitudo. Capitan Tomasello e compagni hanno giocato quella che era una vera e propria finale con grande intensità, mantenendo imbattuto il PalaTracuzzi e limitando a pochi minuti i momenti di blackout. Guidati dal carisma di Criscenti e da un ottimo Guglielmo tutti gli atleti schierati hanno dato il loro contributo e conquistato una vittoria di prestigio nonostante le assenze, Panarello in campo per pochi minuti per via dei problemi di falli; una menzione speciale per Passarello, che si è fatto trovare pronto anche in attacco e per l’under 16 Ripepi che gettato nella mischia non ha sfigurato.

Grande aggressività sin dall’inizio per i nero-arancio che hanno un riferimento offensivo in Criscenti (10 punti nel parziale con una tripla) e Guglielmo (7, saranno 27 alla fine), primo quarto chiuso avanti sul 21-14; buono anche il secondo parziale con ancora Guglielmo (9) e Criscenti (5) a farsi trovare pronti nella metà campo offensiva, dalla panchina applausi per i canestri in penetrazione di Passarello, si va all’intervallo sul 39-26. L’Orsa prova a rientrare dopo l’intervallo grazie all’ottimo Bangu (11 nel parziale), canestri importanti arrivano da Peditto, Passarello e Terragna che mette una bomba, vantaggio ancora in doppia cifra al penultimo stop (54-44). L’Amatori nell’ultimo parziale prova ad amministrare il vantaggio, qualche palla persa di troppa consente ai barcellonesi di riavvicinarsi ma la tripla di Peditto e un canestro con fallo di Guglielmo, che serve anche due assist a Raffa chiudono i conti. Finisce così fra gli applausi del PalaTracuzzi dopo due ore di gara giocate in un impianto reso torrido dal caldo nonostante l’orario serale, adesso il torneo proseguirà con la fase regionale, trasferta ad Agrigento sabato 26 e match casalingo lunedì 28 contro Trapani.





Tabellino:



Amatori Basket Messina – Orsa Barcellona 72-57



Amatori Basket Messina: Criscenti 21, Tomasello, Ripepi, Panarello 2, Peditto 5, Passarello 8, Guglielmo 27, Lucà, Raffa 6, Terragna 3.

Allenatore: Maggio. Assistente: Franciò



Orsa Barcellona: Crisafulli ne, Romano 0, Bangu 25, Greco 6, Gaipa 9, Saia 6, Floramo 11, Sgrò, Patanè ne, Cilona.

Allenatore: Biondo.



Parziali: 21-14, 18-12 (39-26), 15-18 (54-44), 18-13 (72-57).



Arbitri: Matteo Gazzara e Alessio Messina di Messina (ME)



Under 18 Maschile Silver Sicilia – Girone A



Classifica finale:



Amatori Basket Messina 12 punti

Orsa Barcellona 10

Svincolati 6

Patti* 6

Fortitudo* 4



* una gara in meno

Com. Stam.