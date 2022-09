Unicredit continua ad assumere in Italia e in Sicilia, grazie all’ accordo sindacale “ Team 23”

Dove a fronte di 5200 uscite volontarie i sindacati hanno ottenuto 2600 assunzioni . Lo riferisce Giuseppe Angelini , Segretario del Coordinamento Nazionale di gruppo FABI Unicredit . Candidarsi è abbastanza facile .

Unicredit.it ,prima pagina web, in basso angolo destro “CHI SIAMO”, ultimo rigo CARRIERA, È richiesta almeno la laurea triennale in materie economiche, giuridiche, scienze politiche, della comunicazione. Si offre un “Pacchetto retributivo competitivo, assicurazione sanitaria, regime pensionistico completo”. Ad oggi permangono 4 possibilità : Lavora in filiale Consulente di filiale. Requisiti: risoluzione dei problemi, disponibile al dialogo e all’ascolto, alla mobilità (isole minori comprese) . Dovrà: supportare, consigliare e gestire il patrimonio del cliente Lavora in DIRECT Consulente Direct . Requisiti : creatività, propensione al mondo digitale e al problem solving, doti comunicative. Questi uffici sono ubicati nelle grandi città, in Sicilia a Palermo . Dovrà: inserire ordini di borsa, assistere i clienti per i canali digitali, le carte , informazioni . Lavora in Wealth Management&Private Banking Customer Assistant Requisiti: eccellenti titoli accademici, mobilità territoriale, attitudine nella gestione del rischio Dovrà gestire clientela sofisticata ed esigente, trovare soluzioni di investimento dedicate. Corporate Graduate Program – Next Generation E’ un percorso di sviluppo di 12 mesi che offre una visione unica del Business Corporate nel Network Italy. Una formazione certificata, un percorso di job shadowing e job rotation all’interno della banca per lavorare in diverse aree di business e sviluppare un solido profilo professionale. Requisiti : neo laureati con eccellenti risultati accademici, con un profilo internazionale, una forte attitudine alla gestione del rischio, spirito innovativo e motivazione a raggiungere risultati sostenibili. Per Giuseppe Angelini della FABI : “Nascono in UniCredit nuove opportunità occupazionali, una buona occasione per interessanti percorsi professionali”.

