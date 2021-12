UniPa a Expo Dubai con i CdS in International Relations selezionati come best practice

I Corsi di Laurea Magistrale in “International Relations” (LM 52) e in “International Relations, Politics & Trade” (LM 52 telematica) del Dems-Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Palermo sono stati selezionati come “best practice” dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana e da Invitalia e presentati al Padiglione Italia di Expo Dubai, in occasione dell’educational lab “Learning in Sicily: competence for a global competitiveness” organizzato nell’ambito della settimana tematica ‘Knowledge & Learning’ dedicata alla conoscenza e al sapere.

Durante l’incontro il prof. Salvatore Casabona, coordinatore dei CdS UniPa selezionati, ha presentato ad una platea internazionale l’offerta formativa in materia di internazionalizzazione ed export digitale del Dems, sottolineando la vocazione internazionale dell’Ateneo.



“La proposta formativa delle Lauree magistrali in International Relations LM52 convenzionale e telematica dell’Università di Palermo rappresenta un modello ormai riconosciuto in Italia e all’estero di efficace collaborazione tra il mondo della formazione e gli operatori economici interessati ai processi di internazionalizzazione, e la sua presentazione ad Expo Dubai ne è la prova evidente – commenta il prof. Salvatore Casabona – Con Invitalia si è aperta una approfondita e franca discussione su come finanziare la presenza stabile di studenti laureandi e laureati del CdS nell’ambito delle imprese siciliane al fine di rafforzare la presenza sui mercati internazionali di queste ultime. Il clima che si respira anche con le Istituzioni regionali coinvolte è di grande collaborazione e sinergia. La partecipazione dell’Ateneo a Expo Dubai rappresenta un’opportunità di confronto e networking con stakeholder internazionali, ponendo le basi per nuovi e rafforzati accordi.

All’evento ha partecipato una folta delegazione della Camera di Commercio italo-emiratina a Dubai guidata dal Presidente, dott. Mauro Marzocchi, il quale si è reso disponibile ad ospitare gli studenti UniPa per periodi di tirocinio. Presente anche il dott. Davide Bellino, Advisory – Middle East & India in Diacron Group, che prenderà parte come relatore nel marzo 2022 al Percorso di Eccellenza in International Trade, aperto ai migliori studenti della Laurea Magistrale LM52, con un focus sui processi di internazionalizzazione delle imprese italiane in Medio Oriente. Presto Diacron Group entrerà in partnership con il Corso di studi aprendo le sedi a Dubai, Shanghai e Mumbai agli studenti della Laurea Magistrale”.



Tra i relatori della giornata anche la prof.ssa Nikolina Ljepava, Direttrice del Dipartimento di Management, Marketing & Logistics, della American University in the Emirates, che nei prossimi mesi sarà in Italia per esplorare opportunità di accordi di mobilità strutturata con il CdLM in International Relations e con UniPa.

Com. Stam.

italyexpo2020_Learning in sicily Event pic 16-12-2021