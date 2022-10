UniPa e Topnetwork insieme per lo sviluppo socioeconomico del territorio regionale, la formazione qualificata di professionalità in ambito ICT e la ricerca di base ed applicata

Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Massimo Midiri, e l’Amministratore Delegato di Topnetwork S.p.A., dott. Franco Celletti, hanno siglato un accordo di collaborazione volto a facilitare processi di sviluppo socioeconomico del territorio regionale, in primis, attraverso la formazione qualificata di professionalità in ambito ICT, cyber security, reti satellitari, smart cities, intelligenza artificiale, IOT, agricoltura di precisione, blockchain, robotica e digitalizzazione applicata ai servizi alla persona e all’assistenza socio-sanitaria, tra i principali ambiti di business di Topnetwork.

Il protocollo d’intesa prevede anche una fattiva collaborazione in ambito di ricerca di base e applicata con i Dipartimenti universitari impegnati nei menzionati ambiti d’interesse e la progettazione di linee di intervento-azione per l’implementazione di soluzioni applicate ad aziende, istituzioni e territori in risposta a bandi e call di rilievo internazionale e nazionale. Topnetwork S.p.A., società della multinazionale francese Smart4Engineering presente in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Tunisia, offre opportunità concrete di lavoro in Sicilia, nel resto d’Italia e nei paesi in cui sono presenti le sue sedi.

Tirocini e posizioni aperte di carriera sono immediatamente disponibili per gli studenti dell’Ateneo palermitano. Topnetwork vanta nel suo curriculum contratti con Aeroporti di Roma, Agenzia Dogane Monopoli, Banca d’Italia, Consip, Enel, Leonardo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Poste Italiane, TIM, Sogei, Vigili del Fuoco, Save the Children, Comune di Siracusa, ecc.

“L’Università di Palermo ha intrapreso un percorso fortemente orientato all’instaurazione di solidi rapporti di collaborazione con aziende di spessore nazionale ed internazionale, impegnate nell’innovazione tecnologica e digitale, sia per potenziare il fronte della ricerca scientifica, così come e conseguentemente i contenuti dell’offerta formativa, sia per affinare il proprio sforzo di engagement e promozione del territorio, come è proprio della Terza Missione universitaria – dichiara il Rettore Massimo Midiri – Ci adoperiamo con la precisa consapevolezza della responsabilità di forgiare competenze professionali e sviluppare know-how contributivi alla competitività del sistema Sicilia ed Italia”.

Analoghe aspettative sono emerse anche dalle parole dell’AD di Topnetwork S.p.A. Dott. Franco Celletti: “I rapporti e le collaborazioni tra Topnetwork e il mondo dell’università e della ricerca sono driver strategici per i progetti di sviluppo aziendale. Topnetwork investe risorse ingenti sul fronte dell’innovazione, ma crede fortemente nell’open innovation e quindi nelle partnership con istituzioni altamente qualificate con le quali sviluppare progetti comuni. Nel 2022 nessuna azienda che vuole portare avanti il fronte della conoscenza e migliorare la customer satisfaction può pensare di fare tutto da sé, in house. Le collaborazioni sono l’inevitabile chiave del successo imprenditoriale. Siamo sicuri, anche sulla scorta di prime iniziative comuni già varate, che la collaborazione con l’Università di Palermo sarà fertile di risultati”.

A conclusione dell’incontro, entrambi i rappresentanti delle due prestigiose realtà hanno formulato l’auspicio che l’accordo possa, inoltre, incidere positivamente anche sugli sforzi che sia l’Università di Palermo sia Topnetwork stanno profondendo per la realizzazione di interventi a valere sulle risorse del PNRR.

