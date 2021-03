È stata formalizzata la costituzione del FORUM Inclusione e Uguaglianza, proposto dal Mo.V.I.- Movimento di Volontariato Italianocon il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Palermo e l’interlocuzione dell’Amministrazione del Comune di Palermo.

Il FORUM attraverso il sostegno delle competenze scientifiche di chi studia il territorio e l’impegno di chi opera nel mondo della solidarietà e dei diritti, intende proporsi per il confronto e la progettazione di analisi e opportunità per combattere la diseguaglianza sociale e lo sfruttamento dei territori, dal punto di vista sociale ed ecologico, invitando gli amministratori a confrontarsi su idee e ipotesi di contrasto alla grave crisi economica e occupazionale che colpisce in modo particolare Palermo e la Sicilia.

La proposta è aperta alla cittadinanza per la costituzione di tavoli di lavoro in cui idee, analisi e proposte possano avere libero spazio per arrivare all’elaborazione comune di progetti concreti per il buon governo del Territorio e della Città, tenendo conto della loro complessità sociale e multiculturalità.

Il FORUM mira a stimolare il dibattito per far maturare la fiducia dell’agire collettivo per la giustizia e lo sviluppo sostenibile per una città più giusta, più sostenibile e capace di unire la modernità all’accoglienza delle persone e alla custodia della natura, ponendo particolare cura delle giovani generazioni, dei più deboli, di chi non ha lavoro o è costretto a emigrare.

“L’adesione al FORUM Inclusione e Uguaglianza testimonia l’attenzione dell’Ateneo di Palermo alle ricadute di indubbio valore delle attività di ricerca per il territorio. – dichiara il Rettore dell’Università di Palermo, prof. Fabrizio Micari – Poter contribuire a fornire delle risposte scientifiche ai vari disagi, giovanili, educativi o derivanti da povertà economica e sanitaria, nonché contribuire a trovare soluzioni per emergenze sociali come la mancanza di una abitazione o la carenza di lavoro nella Nostra Città, è senz’altro una prerogativa irrinunciabile della mission dell’Università di Palermo, che trova nella collaborazione con il Comune di Palermo e il Mo.Vi., partner ideali per proseguire con azioni progettuali in questa direzione”.

“Mettere insieme le competenze scientifiche dell’Università di Palermo, le realtà del terzo settore e l’amministrazione del Comune di Palermo, mi auguro possa contribuire a far crescere la nostra Città – dichiara il Presidente pro-tempore per la provincia di Palermo del Mo.V.I., Francesco La Barbera – nel tentativo di combattere la disuguaglianza sociale, acuitasi in questo ultimo anno anche a causa della pandemia”.

“L’amministrazione comunale – dichiara il Sindaco di Palermo, prof. Leoluca Orlando – mediante l’Assessorato alla Cittadinanza vuole collaborare, con efficacia per abbattere le disuguaglianze e favorire la crescita del nostro territorio insieme all’Università di Palermo e al Mo.V.I.”.

L’appello del FORUM è consultabile al seguente link https://bit.ly/3cxmnrX

Per aderire e partecipare inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica foruminclusioneuguaglianza@gmail.com

Com. Stam.