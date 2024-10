United Airlines annuncia il nuovo servizio stagionale di voli diretti tra Palermo e New York/Newark

United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un servizio non-stop tra Palermo e gli Stati Uniti e per l’estate 2025 opererà fino a 13 voli diretti al giorno dall’Italia agli Stati Uniti La nuova rotta fa parte della più grande espansione internazionale nella storia di United

PALERMO, 10 ottobre 2024 – United Airlines ha annunciato oggi l’introduzione di un nuovo servizio stagionale non-stop, tre volte alla settimana, tra l’aeroporto di Palermo e il suo hub a New York/Newark a partire dal 22 maggio 2025 (soggetto ad approvazione governativa). United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un servizio non-stop tra Palermo, il capoluogo della Sicilia, e gli Stati Uniti e per l’estate 2025 opererà fino a 13 servizi diretti al giorno dall’Italia agli Stati Uniti.





Il nuovo servizio stagionale tra Palermo e New York/Newark va ad aggiungersi ai servizi esistenti di United dall’Italia agli Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l’anno da Roma e Milano a New York/Newark, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O’Hare, Washington Dulles e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli e Venezia a New York/Newark, che, per l’estate 2025, inizieranno tre settimane prima rispetto alla stagione precedente. La compagnia aerea sta inoltre lanciando una nuova tratta stagionale da Venezia a Washington D.C. a partire dal 23 maggio 2025 (soggetto ad approvazione governativa).

“Siamo lieti di annunciare questa ulteriore espansione delle nostre rotte dall’Italia agli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Palermo e New York,” ha dichiarato Marcel Fuchs, Managing Director International Sales, United Airlines. “Per l’estate 2025, i nostri clienti in Sicilia potranno godere di una scelta ancora più ampia e della possibilità di collegarsi senza problemi tramite il nostro hub New York/Newark con 55 destinazioni in tutte le Americhe, mentre i viaggiatori dagli Stati Uniti potranno sperimentare la ricca storia della Sicilia, le sue bianche spiagge e la stupenda architettura.”

La nuova rotta da Palermo a New York/Newark fa parte della più grande espansione internazionale nella storia di United, che la prossima estate aggiungerà per i suoi clienti 11 nuovi voli e otto nuove destinazioni*. A partire da maggio 2025, United lancerà cinque nuovi voli dal suo hub di New York/Newark verso destinazioni che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve, tra cui Nuuk, Groenlandia; Bilbao, Spagna; Madeira e Faro, Portogallo. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo tre nuove rotte da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto verso Dakar, Senegal, che opererà tutto l’anno e nuovi voli stagionali verso Nizza, Francia e Venezia, Italia.

United sta anche aggiungendo nuovi voli da Tokyo-Narita a Kaohsiung, Taiwan; Ulaanbaatar, Mongolia; e Koror, Palau – destinazioni che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve. Questi nuovi voli si collegheranno perfettamente ai servizi transpacifici di United operati da Tokyo-Narita verso cinque hub negli Stati Uniti continentali.

Molti dei nuovi voli saranno disponibili per la vendita su United.com e sull’app United nelle prossime settimane.

United è la compagnia aerea più grande al mondo misurata in base ai posti disponibili e vola verso più destinazioni internazionali di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. In totale, la prossima estate, United offrirà 800 voli giornalieri da e verso 147 destinazioni internazionali, di cui 40 che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve.

*Soggetto ad approvazioni governative.

Palermo (PMO) – New York/Newark (EWR)

Tutti gli orari sono locali e sono soggetti a modifiche.

Prodotti e servizi a bordo

Il servizio da Palermo a New York/Newark sarà operato con aerei Boeing 767-400 con un totale di 231 posti – 34 poltrone completamente reclinabili con accesso esclusivo al corridoio in United PolarisSM business class, 24 posti in United Premium PlusSM e 173 posti in economy, inclusi 48 posti Economy PlusSM con spazio aggiuntivo per le gambe e maggiore spazio personale.

La United Polaris business class è un’esperienza di viaggio premium che favorisce relax e comfort, offrendo pasti di qualità a bordo, prodotti e servizi di cortesia di Therabody e Saks Fifth Avenue e sedili completamente reclinabili con accesso esclusivo al corridoio.

United Premium Plus è dotata di sedili spaziosi per le gambe e per i gomiti e più reclinabilità rispetto a un sedile standard Economy Plus o economy, nonché di un kit di cortesia, una coperta Saks Fifth Avenue e un morbido cuscino.

United Economy Plus offre maggiore spazio per le gambe e più spazio personale. Posizionati nella parte anteriore della classe Economy, i sedili offrono il vantaggio aggiuntivo di un’uscita più rapida dall’aereo all’arrivo. I posti Economy Plus sono disponibili su tutti i voli intercontinentali.

United Economy offre cibo, bevande analcoliche, succhi di frutta, birra e vino, tè, caffè e intrattenimento a bordo gratuiti. I sedili di quasi tutti gli aeromobili sono dotati di poggiatesta regolabile e di un sistema di intrattenimento on-demand individuale.

United in Italia





United è al servizio dell’Italia dal 1997. United offre servizi giornalieri tutto l’anno da Roma e Milano a New York/Newark, servizi giornalieri stagionali da Roma a Chicago, Washington Dulles e San Francisco, da Milano a Chicago, da Napoli, Venezia e a partire dal 22 maggio 2025, da Palermo a New York/Newark, nonché da Venezia a Washington D.C., a partire dal 23 maggio 2025. È possibile prenotare i biglietti aerei United dall’Italia visitando il sito united.com, telefonando al centro prenotazioni United ai numeri 02-6963-3256 (Milano) e 06-66-05-3030 (Roma) o presso qualsiasi agenzia di viaggio.

United a New York/Newark





Situato a circa 23 chilometri da Manhattan, l’aeroporto Newark Liberty International offre i collegamenti più rapidi per moltissime parti della città, compreso il servizio AirTrain fino a Penn Station nel cuore di Manhattan, con un tragitto di meno di 30 minuti.

Durante la stagione estiva 2025, United prevede di servire oltre 150 destinazioni in 45 paesi da Newark. L’hub Newark di United è il più grande gateway transatlantico, con servizi pianificati per 38 destinazioni in Europa, India, Africa e Medio Oriente.

A proposito di United

Il motto di United è Good Leads The Way. Con hub negli Stati Uniti a Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco e Washington, D.C., United gestisce il più vasto network globale tra i vettori nordamericani ed è ora la compagnia aerea più grande al mondo, misurata in miglia per posti disponibili. Per ulteriori informazioni su come entrare a far parte del team United, visitare www.united.com/careers e per ulteriori informazioni sull’azienda, visitare www.united.com. United Airlines Holdings, Inc. è quotata al Nasdaq con la sigla “UAL”.

