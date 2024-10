United World Colleges: lo studio senza confini Scadenza Ravvicinata  

Diventa cittadino/a e studente/tessa del mondo, frequenta uno dei 18 Collegi del Mondo Unito e abbatti le frontiere della conoscenza. Il bando di concorso degli United World Colleges, UWC, offre la straordinaria opportunità per studenti e studentesse della scuola secondaria superiore di completare il proprio percorso di studi in rinomate scuole internazionali.

La Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del Mondo Unito rappresenta il Movimento UWC in Italia insieme al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S e alla Fondazione per i Collegi del Mondo Unito Stock Weinberg – Edward Sutcliffe. Le Commissioni Nazionali selezionano ragazzi e ragazze in base al merito per offrire un’esperienza educativa di alto profilo in uno dei 155 paesi nel mondo che rientrano nella rete Uwc. Un percorso che combina un programma di elevato livello accademico e obiettivi di crescita personale di cruciale importanza.

Per presentare la propria candidatura i requisiti richiesti sono, in particolare, per l’anno accademico 2024/2025:

avere la cittadinanza italiana oppure essere residente in Italia da almeno due anni;

essere nati/e tra il 1° settembre 2007 e il 31 agosto 2009;

frequentare per la prima volta il terzo anno di un istituto di istruzione superiore italiano oppure frequentare il secondo anno presso scuole straniere o sperimentali di durata quadriennale in Italia o infine frequentare per la prima volta il quarto anno di un istituto di istruzione superiore italiano durante l’anno accademico 2024/2025.

Sono previste borse di studio a copertura totale o parzialo dei costi. Il piano di studi prevede la preparazione di sei materie di cui almeno tre studiate a livello superiore e le altre a livello standard .La lingua di insegnamento in tutti i Collegi, con l’eccezione di alcuni corsi di lingua e letteratura, è l’inglese. Il termine per iscriversi è il 31 ottobre 2024. Clicca qui per prendere visione del bando completo.

