Università degli Studi, concorsi per diplomati Scadenza ravvicinata

Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per la copertura di 12 posti di lavoro destinati a diplomati. Le assunzioni sono previste in vari profili professionali a tempo indeterminato e pieno – categoria C – posizione economica C1.

L’ateneo ha sede principale a Sassari, oltre ad aver attivato corsi nelle città di Alghero, Olbia, Nuoro e Oristano. Con i suoi 10 dipartimenti e gli oltre 650 docenti provenienti dagli atenei di tutta l’Italia, l’Università di Sassari propone formazione in presenza e a distanza (e-learning e teledidattica) in campo umanistico escientifico.

Le figure professionali richieste sono:

10 risorse nell’area amministrativa;

2 risorse presso l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del centro servizi informatici di Ateneo.

Per partecipare ai concorsi rè necessario possedere i requisiti generali seguenti:

diploma di istruzione secondaria di II grado;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando, con i requisiti ivi specificati;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità fisica;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i cittadini di sesso maschile nati fino al 1985;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

assenza di vincoli di parentela e affinità, fino al 4° grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, né essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

assenza di condanne penali che possano impedire, ai sensi della normativa vigente, l’instaurarsi del rapporto di impiego.

Per l’area amministrativa è richiesta esperienza professionale di almeno 1 anno presso la pubblica amministrazione nell’ambito amministrativo e/o contabile.

Per l’area tecnico-scientifica ed elaborazione dati occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico, oppure diploma conseguito in base al Piano Nazionale Informatica, oppure diploma di maturità scientifica con opzione scienze applicate oppure diploma di perito industriale per l’elettronica e le telecomunicazioni ed avere maturato un’esperienza lavorativa di minimo 2 anni in ambito pubblico o privato con mansioni attinenti al profilo richiesto.

Le domande devono essere inviate entro le 13.00dell’8 Novembre 2021. Per consultare il bando cliccare qui per area amministrativa e qui per area tecnico scientifica .

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani