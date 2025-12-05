Università di Pisa. Al via il Master di I livello in Gestione Integrata di Rischi per la Salute, Sicurezza, Ambiente e Lavoro

L’Università di Pisa apre le iscrizioni per la nuova edizione del Master universitario di I livello in Gestione Integrata di Rischi per la Salute, Sicurezza, Ambiente e Lavoro (GIRSSAL), con inizio previsto per il 6 marzo 2026. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 5 febbraio 2026.

Organizzato dal Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia (N.T.M.C.) in collaborazione con altri Dipartimenti dell’Ateneo, il Master GIRSSAL mira a formare professionisti altamente qualificati nel campo della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della protezione ambientale e della gestione integrata dei rischi legati ad agenti fisici, chimici e biologici.

Obiettivi formativi

Il percorso offre una solida preparazione teorica e pratica per l’applicazione della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la gestione e valutazione dei rischi e la comprensione dei sistemi di gestione per la qualità.

Sbocchi professionali

Il Master riconosce, tra gli altri titoli, la qualifica di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per i candidati in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni 128/CSR del 7 luglio 2016, oltre a consentire la certificazione come Health, Safety and Environment Manager (HSE Manager) secondo la norma UNI 11720:2025.



È inoltre incluso il corso formazione-formatori di 24 ore (DM 6 marzo 2013), con il riconoscimento della qualifica di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’attestato di Lead Auditor di prima parte per gli schemi ambiente, sicurezza e qualità.

Struttura e didattica

Il Master si svolge in formula weekend, con lezioni online il venerdì (8 ore) e il sabato mattina (5 ore), mentre le attività di laboratorio (50 ore) saranno in presenza.

La frequenza minima richiesta è del 70%. Il tirocinio formativo (425 ore) potrà essere effettuato presso aziende convenzionate con il Master.

Il percorso formativo prevede otto moduli didattici, per un totale di 60 crediti formativi universitari (CFU).

Iscrizione e borse di studio

La tassa di iscrizione è di 3.500 euro, suddivisa in tre rate, più una tassa di ammissione di 30 euro. Sono previste borse di studio assegnate in base all’ISEE e al curriculum dei candidati.

I posti disponibili sono 30, con un minimo di 10 iscrizioni per l’attivazione del corso. È inoltre possibile partecipare come uditore (contribuzione di 1.000 euro).

SCARICA LA BROCHURE

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni:

Dr. Lorenzo Darelli (Unità Corsi Post Laurea)

050 2211805 – lorenzo.darelli@unipi.it

Prof.ssa Beatrice Casini (Dip. Ricerca Traslazionale, N.T.M.C.)

050 2213590 – beatrice.casini@unipi.it

Com. Stam. + foto