Un’operazione di soccorso coordinata dall’11° Centro Secondario di Soccorso Marittimo (M.R.S.C.) della Guardia Costiera di Catania, ha visto trarre in salvo nelle scorse ore 140 persone
Nella prime ore della giornata odierna, la motovedetta SAR CP 325 della Guardia Costiera di Pozzallo, con a bordo un team sanitario del CISOM, ha intercettato, a circa 40 miglia dalle coste siciliane ed in acque di responsabilità SAR italiane, un peschereccio proveniente dalla Libia con a bordo 140 persone.
La motovedetta CP 325 ha recuperato a bordo 67 migranti, tra cui tre feriti che necessitavano di urgenti cure mediche. Tutti i migranti sono stati sbarcati nel porto di Pozzallo ed affidati alle cure dei sanitari.
In supporto alle operazioni è intervenuta anche l’unità G128 della Guardia di Finanza che, sempre sotto il coordinamento dell’11° MRSC, ha trasbordato dal peschereccio altri 73 migranti, anch’essi successivamente sbarcati nel porto di Pozzallo.
Secondo le prime dichiarazioni rilasciate dagli occupanti, il peschereccio sarebbe stato oggetto di un attacco armato a circa 100 miglia a sud est di Malta, in acque di responsabilità SAR maltese.
Sono attualmente in corso accertamenti sulla dinamica della traversata e su quanto realmente accaduto.