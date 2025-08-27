Un’ottima Italia domina il quarto giorno della 6Days

Nel Trofeo aumenta sensibilmente il vantaggio sulla seconda in classifica; anche nel Trofeo Junior l’Italia incrementa il gap sugli inseguitori. Andrea Verona firma l’assoluta di giornata. Sempre 1° il Moto Club Italia A

Bergamo. E’ un’Italia veloce, costante, solida. La Maglia Azzurra continua ad essere protagonista della Sei Giorni di Enduro 2025 con prestazioni di squadra e individuali davvero di rilievo.

Oggi, al termine di una sfida lunga tutta la giornata, Andrea Verona ha vinto l’Assoluta (e la classe E2) con 4”81 su Josep Garcia. Festeggiato da tutti i tifosi a bordo fettuccia al termine dell’ultima Speciale, la sua prestazione è stata supportata egregiamente da Samuele Bernardini e Morgan Lesiardo. Il primo, terzo della E1, ha chiuso quarto assoluto il Day4; il secondo si è piazzato a ridosso della top 5 assoluta. Molto positivi i riscontri cronometrici di Manolo Morettini, sesto della E2. L’Italia ora è al comando della classifica in 9h37’50”. La Svezia, che ha sorpassato la Francia per il secondo posto, insegue a 6’30” mentre i transalpini distano 6’54”.

Più equilibrata la situazione nel Trofeo Junior, dove l’Italia ha incrementato di 15” il gap sulla prima inseguitrice, divenuta la Francia. Terza l’Australia. 7h22’28” il crono totale della Maglia Azzurra con Alberto Elgari migliore dei nostri e capace di primeggiare nell’assoluta della sesta Prova Speciale. Kevin Cristino ha chiuso la top 5 degli Under 23, Manuel Verzeroli si è classificato 9°.

Nel Trofeo Donne l’Italia è saldamente quarta con prestazioni rilevanti sia di Francesca Nocera (sesta) che di Sara Traini (nona) e Asia Volpi (sedicesima). Le azzurre hanno 13′ di ritardo sulla zona podio ma vantano 25′ di vantaggio sulla Gran Bretagna, quinta. Gli Stati Uniti guidano la classifica in 8h24’16”.

Il Moto Club Italia A si conferma in testa al Club Team Awards con Luca Colorio, Davide Mei e Valentino Corsi capaci di siglare rispettivamente il secondo, nono e decimo tempo di giornata nella categoria. Bene anche Simone Cagnoni, Niko Guastini e Gabriele Melchiorri (12°, 18° e 19°) appartenenti al Moto Club Italia B.

Cristian Rossi, Commissario Tecnico FMI: “Oggi è stata una giornata ancora una volta positiva. La squadra di Trofeo ha aumentato il vantaggio nella classifica generale, in più Andrea Verona è riuscito a concludere primo nell’assoluta di giornata, cosa a cui teneva tantissimo e che ci rende orgogliosi. Siamo contenti anche per l’Italia nel Trofeo Junior, dove però abbiamo gli avversari col fiato sul collo. Le ragazze stanno mantenendo il quarto posto, con delle belle speciali disputate. Nei club i ragazzi stanno dando il massimo quindi non rimane che cercare di mantenere questo livello in tutte le categorie e tenere le dita incrociate”.

Nocera Ph FMI

Elgari Ph FMI