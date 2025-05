Usciamo a giocare! L’iniziativa a Cori nella Giornata Internazionale del Gioco

Mercoledì 28 maggio, in occasione della Giornata Internazionale del Gioco, piazza Signina sarà pacificamente “occupata” per l’evento ‘Usciamo a giocare!’ con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del diritto al gioco, così come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

Durante l’intera giornata – dalle ore 9 alle 18 – la piazza e alcuni spazi circostanti saranno chiusi al traffico e saranno proposti giochi e attività che promuovano il movimento, l’interazione sociale e il ritorno al gioco in strada.

All’iniziativa sono stati invitati gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Cesare Chiominto’, nello specifico le classi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia. Li attenderà un Ludobus, con operatori preposti e specializzati e diverse associazioni del territorio che proporranno tanti giochi e numerose attività.

Il Comune di Cori rientra tra gli Enti locali aderenti alla rete regionale del progetto “Il Lazio. La Regione dei bambini e delle bambine”.

La Regione Lazio infatti dal 2013 aderisce al progetto internazionale “La Città dei bambini”, istituendo lo specifico progetto regionale e siglando l’accordo di collaborazione, tutt’oggi in essere, con l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ideatore del progetto internazionale e partner scientifico del progetto regionale.

Obiettivo è trasformare le città con l’aiuto dei bambini, rendendole migliori per tutti, più accoglienti, salutari, sostenibili e sicure, supportando gli Enti aderenti nel processo di revisione delle priorità dell’azione amministrativa.

Nello specifico il Comune di Cori, in qualità di partecipante alla Rete, ha a suo tempo presentato una progettualità prevista dal progetto regionale “Il Lazio. La Regione dei bambini e delle bambine” inerente la categoria di intervento “Andiamo a scuola da soli”, ottenendo un finanziamento di 25.000 euro che punta alla restituzione del diritto dei bambini di muoversi in autonomia e libertà di gioco nello spazio urbano, partendo dall’individuazione e progettazione dei percorsi di autonomia di mobilità nel tragitto casa-scuola. Le attività vedono il coinvolgimento, oltre che della scuola, anche della polizia locale per organizzare uscite e individuare percorsi per una mobilità autonoma, incoraggiando i bambini ad andare a scuola da soli e promuovendo l’indipendenza, ma anche la creazione di una comunità più sicura e coinvolta.

“Con iniziative come questa – affermano il sindaco Mauro De Lillis e la delegata a Pubblica Istruzione e Associazionismo – si vuole sostenere la capacità di tutti i cittadini, e in particolare i bambini, di spostarsi liberamente e in sicurezza nel loro ambiente senza dipendere da adulti o mezzi di trasporto e a riappropriarsi degli spazi urbani. L’invito a tutti i bambini, le famiglie e i cittadini per il 28 maggio è a partecipare, a curiosare, a sostare, ad osservare, ma soprattutto a riflettere su quanto sia importante essere protagonisti, vivere e riappropriarsi di uno spazio urbano che è di tutti”.

