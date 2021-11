USSI 75 Anni: Marcello Lippi: “Mancini ai Mondiali può avere più fortuna di me”. “Scudetto? Napoli e Milan, ma può rientrare l’Inter”

E’ in corso il festeggiamento dei 75 anni dell’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana ospitato a Genova sulla nave da crociera MSC Seaview. Tra gli ospiti d’onore Marcello Lippi, C.T. Campione del Mondo nel 2006

Marcello Lippi: “Mancini ai Mondiali può avere più fortuna di me””Può darsi che Mancini possa anche avere più fortuna di me al Mondiale”, dice Marcello Lippi, a Genova ospite della festa per i 75 anni dell’Ussi sulla nave Msc Seaview. “Lui ha vinto una cosa che io non ho ancora vinto cioè l’Europeo ma ha la possibilità di vincere il Mondiale – dice l’ex ct azzurro campione del Mondo nel 2006 – per la qualificazione credo che non ci saranno problemi. Mancini sta lavorando molto bene anche considerando tutti gli stranieri che giocano oggi in serie A. Non è facile. Una volta io avevo a disposizione il 60-70 per cento di calciatori italiani. Oggi è il contrario”.

Marcello Lippi: “Scudetto a Napoli e Milan? Può rientrare l’Inter”“Non è detto che rimangano solo Napoli e Milan a giocarsi lo scudetto. Può darsi che ci sia il rientro di qualche squadra che al momento è leggermente distaccata. Penso più all’Inter in questo momento che alla Juventus”. Dal ct azzurro campione del Mondo nel 2006 anche un’ulteriore riflessione sul Napoli di Spalletti: “Penso che dovrà lottare e soffrire ogni partita”.

Com. Stam. fonte USSI