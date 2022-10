USSI: Gianni Merlo confermato alla presidenza di AIPS

Gianni Merlo è stato rieletto presidente dell’International Sports Press Association (AIPS) per il quinto mandato. È stato rieletto per acclamazione nella giornata conclusiva dell’84° Congresso AIPS a Roma.

Anche Esat Yilmaer (Turchia) e Jura Ozmec (Croazia) sono stati rieletti rispettivamente per le posizioni di primo vicepresidente e tesoriere.

La giornata conclusiva dell’84° Congresso AIPS è iniziata alle 9:30 con un emozionante momento di silenzio per tutti i colleghi scomparsi nei due anni e mezzo precedenti all’ultimo Congresso.

VICEPRESIDENTI Il voto segreto è stato utilizzato per selezionare i quattro vicepresidenti. Per la prima volta nella storia dell’associazione, due donne sono state elette vicepresidenti: Evelyn Watta (Kenya), che ha mantenuto il suo posto di vicepresidente, e Zsuzsa Csisztu (Ungheria), che è diventata vicepresidente per la prima volta, dopo aver prestato servizio come componente del Comitato Esecutivo uscente. Anche Ioannis Daras (Grecia) e Mohammed Hiji (Qatar) sono stati rieletti vicepresidenti.

Sono stati tutti eletti a maggioranza assoluta: Csisztu ha ricevuto 96 voti, Daras – 94, Watta – 93 e Hiji – 89. Il quinto candidato Mohamed Ould El Hassan (Mauritania) ha ottenuto 36 voti.

Per quanto riguarda i membri del comitato esecutivo, c’erano originariamente 14 candidati per 13 posizioni, ma El Hassan (Mauritania) si è ritirato e, in linea con lo statuto, i restanti 13 membri sono stati eletti per acclamazione.

Sono: Malik Amjad Aziz (Pakistan), Adel Al Zahrani (Arabia Saudita), Gao Chao (Cina), Vicente Dattoli (Brasile), Emanuel Fantaneanu (Romania), Josef Langer (Austria), Morad Moutaouakkil (Marocco), Ernesto Ortiz (Prieto), Juan Antonio Prieto (Spagna), Ahmadi Seyed Abdolhamid (Iran), Hiroshi Takeuchi (Giappone), Marc Ventolluiac (Francia), Jose Zidar (Slovenia).

LE DICHIARAZIONI DI GIANNI MERLO – “Questo è un momento di rinnovamento dopo un lungo periodo di Covid, di problemi, e ne affronteremo di più, ma stare di nuovo insieme è molto importante. In questi anni, anche con il Covid, abbiamo fatto qualcosa di speciale“, ha esordito il numero uno di AIPS, Gianni Merlo, prima di mostrare un video che ha ripercorso i principali eventi di AIPS dal 2017 ad oggi, tra cui il lancio degli AIPS Sport Media Awards (quattro edizioni dal 2018), AIPS Young Reporters Programs (Austria, Qatar, Paesi Bassi, Londra, Amsterdam, Pyeong Chang , Birmingham, Bruxelles, Uruguay, Losanna, Abu Dhabi, Italia e San Marino, Rabat, Lima, Doha, Losanna, Oregon), il lancio di AIPS e-College (due edizioni) e cinque AIPS e-Conferences e Seminari su discriminazione, disuguaglianza di genere, salute mentale, Olimpiadi di Tokyo e Champions League. Merlo ha inoltre dichiarato: “Personalmente, durante la prima parte del lockdown, sono molto contento per quello che abbiamo organizzato e per quello che abbiamo fatto per fronteggiare l’altro virus che stiamo vivendo, cioè le fake news e diverse crisi mondiali. Dobbiamo restare uniti e costruire ponti. Siamo completamente indipendenti dal resto del mondo e spero che questo sia l’inizio di una nuova era, per studiare qualcosa di nuovo sulla prossima generazione di giornalisti. La nostra professione sta cambiando, ma i principi, ad essere onesti, non hanno funzionato correttamente. L’unica cosa che cambia sono gli strumenti per raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo continuare questo processo di innovazione. Per questo spero che si inizi una nuova era.“

Da sin. – A. AlZahrani; A. Malik; I. Darras; J. Ozmec; G. Merlo; E. Yilmaer; Z. Csisztu; M. Moutaouakkil; A. Abdolhamid; Back: C. Castellanos; H. Takeuchi; C. Camenzuli; E. Ortiz; V. Dattoli; J. Prieto; E. Fantaneanu; J. Langer; M. Ventolluiac; J. Zidar

Il neoeletto Comitato Esecutivo AIPS (2022-2026)

Presidente

Gianni Merlo (Italia)

Primo vicepresidente

Esat Yilmaer (Turchia)

Vicepresidenti

Zsuzsa Csisztu (Ungheria)

Ioannis Daras (Grecia)

Mohammed Hiji Ali (Qatar)

Evelyn Watta (Kenya)

Comitato esecutivo

Malik Amjad Aziz (Pakistan)

Adel Al Zahrani (Arabia Saudita)

Gao Chao (Cina)

Vicente Dattoli (Brasile)

Emanuel Fantaneanu (Romania)

Josef Langer (Austria)

Morad Moutaouakkil (Marocco)

Ernesto Ortiz (Uruguay)

Juan Antonio Prieto (Spagna)

Ahmadi Seyed Abdolhamid (Iran)

Hiroshi Takeuchi (Giappone)

Marc Ventolliiac (Francia)

José Zidar (Slovenia)