Irene Olivier “MELODY” il nuovo singolo estratto dall’album “V-DEOCRAZY”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming “V-DEOCRAZY”, nuovo album di IRENE OLIVIER. Il singolo “Melody”, estratto dall’album, è inoltre in rotazione radiofonica a partire dal 17 dicembre.

Il pluralismo dell’anima, la contrapposizione tra la parte “buona” e la parte “cattiva” che c’è in ognuno di noi e la coesione tra le due; e poi il fatidico momento di crescita personale, la presa di consapevolezza su chi siamo e, soprattutto, chi vorremmo essere: “V-Deocrazy”, nuovo disco di IRENE OLIVIER, parla di tutto questo e si presenta come un viaggio musicale tra sogni e incubi, un iter onirico che prende forma nelle 8 tracce che lo compongono.

Spiega l’artista a proposito del disco e del concept che lo caratterizza: I miei testi in questo progetto sono in parte autobiografici ed in parte frutto di pura fantasia, sempre con un mood che oscilla tra l’oscurità e la serenità

Emblematico, in tal senso, è “MELODY”, brano estratto dall’album che narra una storia di fantasia arricchita dall’esperienza personale di Irene Olivier. Melody è la protagonista femminile della vicenda narrata nel brano omonimo, la storia di un’entità astratta che sulla Terra ha assunto sembianze androidi e cerca di mescolarsi ai terrestri per capirne il linguaggio, senza mai riuscirci.

Di seguito la tracklist di “V-Deocrazy”:

DREAM (Intro); THE WELL; FIRE; TEN FIREFLIES; NOTHING; WITCH EYES; BE2; MELODY.

Biografia

Irene Olivier è nata a Belluno e fin da bambina si è dedicata a cercare la bellezza dove possibile. Per dieci anni è stata una pattinatrice artistica su ghiaccio, partecipando anche a competizioni di livello europeo. Negli anni, poi, ha sviluppato anche la passione per altre forme d’arte, come il cinema e la fotografia. Proprio quest’ultima l’ha spinta a viaggiare e partecipare a vari concorsi fotografici, fino alla pubblicazione di un suo scatto su Africa Geographic. Ha sempre amato ascoltare musica internazionale, senza mai lasciare le influenze italiane. Forse anche per questo ha scelto di iscriversi alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere a Venezia, laureandosi in inglese e spagnolo. Durante questi anni ha sempre scritto pensieri, testi e poesie in inglese, con il sogno di poter un giorno fare lo stesso per un brano musicale. Ha partecipato a più esperienze formative nell’ambito canoro, che l’hanno portata a partecipare anche a concorsi nazionali. Scrive testi in inglese perché crede che, pur essendo la musica un linguaggio universale, i testi debbano trovare un modo di arrivare al cuore di chiunque. Dopo anni di esperienza live, entra nella famiglia di StrangerArts, realizzando il suo progetto discografico. Dopo aver pubblicato i singoli “Witch Eyes”, “BE2” e “The Well”, Irene Olivier torna con una nuova release dal titolo “Melody”, disponibile in digitale dal 21 novembre e in radio dal 17 dicembre 2021.

