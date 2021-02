Ha preso il via la campagna vaccinale contro il covid dedicata al personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario (TAB) dell’Università di Palermo. Si continuerà anche il prossimo week end: 27 e 28 febbraio.

Oggi, presso il centro vaccinale della AOU Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, nei locali dell’istituto di Igiene – a ricevere le prime dosi del vaccino Astra Zeneca sono stati i docenti e il personale TAB che a partire dall’8 marzo saranno impegnati nelle attività didattiche in presenza, e pertanto invitati prioritariamente a manifestare la propria volontà in ordine alla somministrazione. Si tratta di coloro che hanno dato l’adesione e rientrano nella fascia di età tra i 18 e i 65 anni. La programmazione della campagna ha, infatti, tenuto conto fin dalle prime fasi di definizione delle recenti indicazioni fornite dall’AIFA.

Per tale vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi come per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre mesi; chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque, effettuerà la seconda nel mese di Maggio.

La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73% (100% contro le forme di COVID severe). Sale all’81% dopo la seconda dose.

Ieri sono arrivate le prime 1500 dosi del vaccino AstraZeneca e la prossima settimana ci saranno le ulteriori consegne per arrivare a vaccinare i circa 3000 dipendenti di Unipa (di cui circa 400 si sono vaccinati nelle prime settimane della campagna in quanto dipendenti della AOU Policlinico o comunque in quanto frequentano l’Azienda per attività di ricerca o laboratoristiche).

Due Week End V-days, soprattutto il secondo con due giornate di lavoro su 12 ore con 10 postazioni che permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un singolo centro vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie Provinciali ovvero quello di 1000 slot di somministrazione vaccinale al giorno.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 presso l’Edificio 19 (campus universitario di viale delle Scienze) la campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione del vaccino a tutte le restanti unità di personale “under 65” (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto e personale TAB).

Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale predisposto dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa alla popolazione studentesca.

I V-days organizzati e promossi grazie alla sinergia costruttiva tra l’Università di Palermo e il Policlinico “Paolo Giaccone” sono volti a favorire e implementare la prevenzione nella popolazione che ogni giorno vive le strutture universitarie. Il personale dell’Ateneo palermitano supporterà gli operatori dell’azienda ospedaliera universitaria per favorire lo svolgimento di tutte le attività logistiche e amministrative che caratterizzano la fase vaccinale.

Anche in questo caso coloro che riceveranno il vaccino potranno contare sulla presenza di personale medico specializzato della UOC Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal Prof. Francesco Vitale e della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, che li assisterà in caso di necessità nella sala adibita per l’osservazione breve post vaccino.

“Come azienda ospedaliera universitaria – ha detto il Commissario dell’AOU Policlinico “Paolo Giaccone” Alessandro Caltagirone – riteniamo che il coinvolgimento della popolazione del nostro ateneo di riferimento sia un’azione importante, parte di un processo comune di salute e interesse pubblico. L’obiettivo è favorire lo svolgimento delle attività di didattica e ricerca in sicurezza, ma anche rafforzare le misure di protezione e prevenzione in favore di coloro che operano negli ambiti e nei luoghi di lavoro afferenti sia alla Scuola di Medicina e Chirurgia sia, in generale, all’Università degli Studi di Palermo.

“L’avvio di questa campagna vaccinale – ha sottolineato il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari – ci dà il senso della rilevanza della sinergia con il nostro Policlinico, parte fondamentale della realtà universitaria, con cui abbiamo lavorato intensamente affinché il personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario del nostro Ateneo potesse accedere nel più breve tempo possibile all’importante opportunità del vaccino”.

Nelle foto la prof.ssa Sabina Alessi, del dipartimento di ingegneria e Massimo Albeggiani responsabile segreterie studenti primi vaccinati dell’Università di Palermo con il rettore Fabrizio Micari e il Commissario dell’Aou Policlinico Paolo Giaccone Alessandro Caltagirone.

