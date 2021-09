E’ già attivo il link https://commissariocovidct.it/testcovid/ e il QR Code collegato per compilare il modulo necessario per effettuare il tampone e ottenere il green pass per accedere al Popup market Sicily e all’Expo della pubblicità.

La registrazione on line è propedeutica alla somministrazione del vaccino. In entrambi gli eventi sarà infatti presente un punto vaccinale temporaneo con medici e informatici. Si comincia domani alle 18 con il Popup market Sicily, in programma fino a domenica all’ex parcheggio Amt di via Plebiscito. Sabato sarà la volta dell’Expo della pubblicità, riservato agli operatori del settore, in programma fino a domenica al centro fiere Bicocca. In entrambi i casi si faranno vaccini e tamponi a chi non ha il green pass. Nel contempo si forniranno anche informazioni per chiarire ogni tipo di dubbio legato alla campagna vaccinale.

“Avvicinare sempre più il vaccino alle persone – spiega il commissario, Pino Liberti – è stata e continua ad essere una scelta vincente. C’è di più: i due appuntamenti del week end rappresentano un segnale di speranza. Un primo passo per un ritorno alla normalità, ma in sicurezza. Con il virus dobbiamo conviverci”.

La vaccinazione di prossimità rientra nell’ambito delle iniziative volute dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato regionale della Sanità.

