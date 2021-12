Vaccinazione pediatrica anche all’Ospedale di Marsala. L’Asp accoglie la richiesta del sindaco Grillo

Dal prossimo 16 Dicembre, anche al Campus biomedico dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala sarà operativo il servizio di vaccinazione pediatrica, riguardante la fascia d’età 5-11 anni.

A comunicarlo al sindaco Massimo Grillo è stato il Dipartimento di Prevenzione della Salute diretto dal dott. Gaspare Canzoneri. In pratica, l’Asp Trapani ha accolto la richiesta del sindaco Grillo per l’attivazione della vaccinazione per i bambini anche nella nostra città, in un primo tempo non inserita nei 65 punti vaccinali regionali. “Sono grato all’Asp per aver accolto la mia richiesta, tenuto conto che la vaccinazione di massa è l’arma più efficace per sconfiggere questo nemico insidioso che è il coronavirus, afferma il sindaco Grillo. Numerosi sono stati i messaggi di allarme che mi sono pervenuti nelle ultime settimane da genitori, docenti e dirigenti scolastici sul possibile diffondersi del virus tra i bambini. Oggi siamo in grado di dare una risposta concreta. Finora, i marsalesi hanno risposto con grande senso civico e responsabilità alla campagna vaccinale e sono fiducioso che faranno lo stesso rispondendo positivamente alla campagna vaccinale pediatrica”. Per questa fascia di età sarà quindi possibile vaccinarsi al Campus Biomedico nei giorni di Martedì, Sabato e Domenica, dalle ore 14:00 alle 20:00. Tra l’altro, dall’Asp fanno inoltre sapere che, qualora si verificasse una buona risposta alle prenotazioni, saranno aumentati i giorni dedicati alla vaccinazione pediatrica. Si sta inoltre valutando anche la possibilità di vaccinare direttamente nelle scuole, dopo le vacanze natalizie.

