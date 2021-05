“Un semplice aiuto per allontanare questa pandemia” L’attività di supporto gratuito ai cittadini, per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid-19, prosegue a ritmo serrato nella sede della Ugl di Catania.

Dopo gli anziani, gli over 60 e 50 ed i soggetti vulnerabili, negli uffici di via Teatro Massimo n° 34 è possibile farsi aiutare dal personale presente anche nella compilazione della richiesta di appuntamento per la categoria dai 16 anni in su con comorbilità lieve e per la segnalazione dei conviventi di persone fragili. “Crediamo fortemente in questa campagna vaccinale tant’è che, oltre a fare la nostra parte come sindacato in termini di proposte e suggerimenti, ci siamo messi a disposizione in modo tale da consentire a quanti più utenti possibile vaccinarsi e per sensibilizzare l’opinione pubblica – commenta il segretario territoriale Giovanni Musumeci. Abbiamo avuto un interessante riscontro, motivo per cui continuiamo con piacere quest’esperienza convinti che anche un semplice aiuto può essere utile ad allontanare sempre di più questa brutta pandemia.” Per prenotare il vaccino è possibile recarsi in Ugl nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19, ed il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 13, muniti di tessera sanitaria in corso di validità, mentre per informazioni è attivo il numero telefonico 095 325863.

Com. Stam.