Vaccinazioni. Molto alte le percentuali a Marsala. Domani, ancora un “Vaccino Day” alla Coldiretti

Il sindaco Grillo: “La comunità marsalese sta rispondendo in maniera encomiabile in ogni fascia d’età”

L’andamento della campagna vaccinale in Sicilia, con dati aggiornati alla data di ieri, riporta il quadro della situazione regionale a quasi due anni dall’inizio delle somministrazioni. In questa provincia, Marsala è tra i pochi comuni che superano l’80% dei vaccinati con ciclo primario completato (82,46%); mentre raggiunge la percentuale dell’88,16% per quanto riguarda i vaccinati con almeno una dose. “Sono dati lusinghieri e confortanti, cui questa Amministrazione – al fine di incrementare le vaccinazioni – ha pure contribuito sia con una campagna di informazione su canali social istituzionali, sia mettendo a disposizione dell’Asp alcuni locali, come l’Autoparco e il Teatro Impero, più volte adibiti dal nostro presidio ospedaliero come punti vaccinali, sottolinea il sindaco Massimo Grillo. Ma a ben guardare i dati, la comunità marsalese sta rispondendo in maniera encomiabile in ogni fascia d’età, anche in quella pediatrica iniziata da poco”. In particolare, percentuali di tutto rilievo si registrano tra gli Over 60, dove i vaccinati con almeno una dose sono il 98,12% e quelli a ciclo primario completo si attestano al 95,06%. Dati di tutto rispetto anche nella fascia d’età 12/59 anni: i vaccinati con una sola dose sono l’89%; quelli a ciclo completo l’83,99%. E a Marsala, infine, anche nella fascia 5/11 anni, la vaccinazione – avviata da un paio di settimane a livello nazionale – registra il più alto numero di bambini con prime dosi (1648), pari al 34,41%. A tal riguardo, fino al prossimo 28 Gennaio continuano all’Impero le vaccinazioni pediatriche, senza prenotazione, dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

Intanto, domani – Venerdì 21 Gennaio – ancora un appuntamento con la vaccinazione al Mercato Campagna Amica di Marsala, con ingresso da via Lungomare 25 (di fronte rifornimento) e da via Verdi (adiacente al Commissariato PS). La Coldiretti ha reso disponibili i locali dalle ore 8:00 alle 13:00, con punto vaccinale cui possono recarsi adulti e bambini, senza prenotazione. Ai piccoli vaccinati, Coldiretti Donne e Giovani Impresa doneranno uno zainetto con olio extravergine d’oliva e frutta. L’ennesima iniziativa che Coldiretti ha avviato in tutto il territorio nazionale per fronteggiare l’epidemia è organizzata in collaborazione con l’Asp di Trapani, con il coordinamento del Commissario straordinario Paolo Zappalà e del dirigente sanitario Gaspare Canzoneri.

