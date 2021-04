E’ stato approvato il protocollo con l’Inail per vaccinare i lavoratori dipendenti direttamente in azienda. Le imprese dovranno solo presentare alle Asl competenti per territorio un piano vaccinale con il numero di dosi richieste per i propri lavoratori e sostenere i costi del servizio, mentre vaccino e siringhe saranno forniti dallo Stato.

La scelta se farsi vaccinare in azienda è assolutamente libera per i lavoratori e sarà il medico competente, se presente in azienda, a fornire le informazioni e l’assistenza, mentre la somministrazione sarà riservata ad operatori sanitari ed eseguita in locali idonei messi a disposizione dal datore di lavoro, ricorrendo anche a strutture sanitarie private. Se l’azienda non ha il medico competente, potrà avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail, con oneri a carico di quest’ultimo ente.

Ciro Cardinale

CS