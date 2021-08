Commissario emergenza Covid 19 Alberto Firenze: ‘prosegue con successo campagna di prossimità,si moltiplicano iniziative, effetto positivo grazie a green pass sulle vaccinazioni negli hub’.

Open day negli hub, vaccinazione nei lidi, in piazza, sulle navi, con il camper.

Continua senza sosta anche ad agosto la campagna vaccinale di prossimità e le iniziative messe in campo dal Commissario ad Acta per l’Emergenza Territoriale da Covid-19 dell’Area Metropolitana di Messina in piena sinergia con l’assessorato alla Salute della Regione Sicilia. Intenso il programma per le vaccinazioni nell’ambito del progetto “le vie del mare” nei lidi per questa prima settimana di agosto: mercoledì 4 agosto lido M’ama Messina, giovedì 5 agosto Stone beach (Milazzo), venerdì 6 Blanco a Messina, domenica 8 Oasi azzurra (S.Saba). Continuano, in collaborazione con Caronte & Tourist, anche le inoculazioni delle dosi di vaccino anti covid 19 a bordo della nave Laurana, che percorre la tratta Milazzo-Napoli (passando per le Isole Eolie). Grande successo, tra l’altro, stanno riscuotendo le vaccinazioni in piazza, dopo quella di Messina e Capo d’ Orlando, domenica 8 Agosto tappa a Sant’Agata di Militello, nella villa Falcone e Borsellino, necessaria la prenotazione. Ecco il link della piattaforma per prenotarsi:https://intranet.asp.messina.it/…/form_altre_cat_scheda.Proseguono inoltre gli altri appuntamenti de ‘le vie del vaccino’, con la somministrazione delle dosi nei luoghi della cultura, durante particolari eventi. Il 4 Agosto spettacolo a Taormina al Teatro Antico “La gioia di ballare Gran Galà di Danza” con Les Italiens de l’Opéra de Paris; il 7 agosto a Barcellona P.G. concerto Jazz alle 21 nell’ambito della Stagione Estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nella Villa “Primo Levi” Teatro Placido Mandanici. Inoltre l’8 e 9 agosto al Parco di Naxos a Taormina spettacolo alle 21 di Buenos Aires Hora Cero “Omaggio per il centenario di Astor Piazzolla”. Sempre l’ 08 agosto a Messina a Villa Dante appuntamento al concerto di Fiorella Mannoia. Proseguono infine le vaccinazioni a chilometro zero nei piccoli comuni con l’autoemoteca.

“L’effetto Green Pass si è sentito anche negli hub – spiega il commissario emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze – con un aumento delle vaccinazioni. Stiamo cercando di convincere ora anche i più giovani raggiungendoli con le nostre equipe mobili sulle spiagge e nelle piazze. La campagna vaccinale è in una fase avanzata. ora dobbiamo avvicinare quanti sono più pigri o più scettici, per questo stiamo moltiplicando le iniziative”

