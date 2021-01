“Ritengo necessario coinvolgere al più presto nel piano di vaccinazione anche le strutture private. Siamo tra i Paesi con più morti in rapporto alla popolazione, non possiamo permetterci ritardi, il vaccino salva la vita e fa ripartire l’economia“ così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato.

Non appena inizieranno le vaccinazioni di massa, il Paese sarà chiamato a uno sforzo incredibile. Temo fortemente che il sistema sanitario pubblico da solo non possa sostenerlo in tempi ragionevoli. Per questo è importante coinvolgere le strutture private accreditate e qualificate, previo controllo del rispetto degli standard previsti ovviamente, così da velocizzare il percorso che ci attende. Con i tamponi è stato fatto in ritardo, se ci si fosse mossi subito il tracciamento sarebbe stato più agevole e tanti contagi sarebbero stati evitati. Mi auguro che il Ministro Speranza non commetta con i vaccini lo stesso errore” conclude Giammanco.

