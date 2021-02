A breve inizieranno le vaccinazioni domiciliari. Saranno coinvolti anche 118 e sindaci per le persone in difficoltà

MESSINA – Tutto procede secondo la tabella di marcia stabilita dal Ministero della Salute e dall’Assessorato regionale per quanto riguarda i vaccini a Messina e provincia: “Sono costantemente in contatto sia con l’Assessorato che con la Task force regionale per le vaccinazioni – sottolinea il commissario per l’Emergenza Maria Grazia Furnari – sono già attive le vaccinazioni per le Forze dell’Ordine, già da alcuni giorni, e da oggi anche per i docenti delle scuole dopo l’apertura delle prenotazioni sul portale di ieri sera. Tali somministrazioni si aggiungono in parallelo a quelle già intraprese anche nei presidi ospedalieri, per le altre categorie come operatori sanitari, anziani oltre gli 80 anni e per le case di riposo”.

A breve comincerà anche la vaccinazione domiciliare per la quale sono state riaperte le prenotazioni.

“Ho già concordato con il direttore dell’ASP Dino Alagna – conclude la Furnari – il coinvolgimento del sistema 118 per l’eventuale assistenza in emergenza nei Comuni e sono in contatto con il coordinamento dei sindaci, che hanno manifestato grande disponibilità al supporto dei cittadini con necessità particolari”.

Nella foto: il commissario ad acta Maria Grazia Furnari.

#RegioneSiciliana #Covid #Vaccini #TeamFurnari

Com. Stam.