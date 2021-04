“Considerati i gravi disagi che la popolazione siciliana sta vivendo rispetto all’organizzazione che attiene gli attuali punti vaccinali presenti sul territorio, abbiamo ritenuto opportuno presentare una mozione che impegna il governo regionale e per esso il Presidente della Regione nel ruolo di assessore alla salute ad interim, ad individuare tempestivamente nuove aree nelle quali allestire centri vaccinali.

Il piano vaccinale anti-Covid emanato infatti dal commissario straordinario per l’emergenza stabilisce i principi che devono guidare la logistica e la gestione dei processi vaccinali annoverando tra questi la capillarità sulla distribuzione e la somministrazione. Sappiamo come la Regione fino ad oggi risulti organizzata per le somministrazioni del vaccino in 33 punti ospedalieri con 80 centri vaccinali distribuiti in 60 dei 390 comuni territoriali, per una media di quasi di 258.316 persone, vaccinate fino ad oggi. Di fatto siamo solo al cinque percento ed è chiaro come c’è ancora molta strada davanti.

Con la mozione che porremo in votazione, chiediamo che si possa incrementare la rete vaccinale già attiva in Sicilia utilizzando lo spazio all’interno o all’esterno dei commerciali, degli impianti sportivi pubblici e privati.

Al tempo stesso chiediamo di portare avanti con la CEI l’attivazione di nuovi punti vaccinali oltre i 300 già esistenti che hanno permesso la vaccinazione di 6000 persone di età compresa tra i 69 e 79 anni sabato 3 Aprile negli spazi delle chiese, in linea con i criteri di potenziamento della rete vaccinale indicati nel piano vaccinale nazione del 10.03.2021. È vitale e strategico imprimere adesso un’accelerazione sull’immunizzazione dei cittadini evitando di conseguenza, nuove e insopportabili chiusure”.

A dirlo in una nota è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale della Lega a Palermo.

Com. Stam.