Palermo; “Se da Parigi a Berlino piovono le preoccupazioni per la situazione italiana sull’utilizzo delle risorse europee noi siciliani lo siamo ancor di più – così in una nota Vincenzo Figuccia deputato della Lega-Sicilia all’Ars e coordinatore provinciale del partito.

Il rischio, non solo ipotizzato dall’Europa, è che il governo CamaleConte possa anteporre bonus e mancette alle riforme strutturali necessarie per risollevare l’Italia e sul piano economico e su quello sanitario. In soldoni, Bruxelles teme una replica di quanto avvenuto nei mesi scorsi con l’imminente Recovery utilizzando proprio i soldi del Recovery per coprire bonus e sussidi pregressi tra cui quelli garantiti dall’ultima legge di bilancio. Preoccupazioni più che fondate direi. Il nostro Paese martoriato a colpi di bonus monopattini e bonus pc sarebbe certamente al passo nella campagna di vaccinazione se avesse impegnato quelle stesse risorse in una seria ricerca scientifica avamposto di competitività e credibilità internazionale. E invece di testimoniare sovranità e indipendenza, è sotto gli occhi di tutti, subiamo il ricatto delle case farmaceutiche che in questi termini finiscono per diventare l’unica ancora di salvezza per uscire dalla pandemia. Francamente mi vergono per loro”.

