BRONTE –Agosto sarà il mese per le vaccinazioni degli studenti. Questo l’esito del vertice organizzato dal sindaco Pino Firrarello e dall’assessore Alessia Capace con i dirigenti o i loro rappresentanti degli Istituti scolastici ed il responsabile del Punto vaccinale di Bronte.

Firrarello, infatti, ha voluto incontrare il mondo della scuola ed il dott. Nuccio Mollica, che del Puno vaccinazioni è il responsabile, per cercare di organizzare al meglio il servizio a favore degli studenti.

“Durante l’ultimo anno scolastico – ha affermato Firrarello – più volte ho sentito dire che le scuole erano luoghi sicuri dal covid grazie al lavoro ed all’attenzione dei docenti e del personale scolastico. Sicuramente era vero. Purtroppo però poi uscendo i ragazzi incontravano miriadi di occasioni di contagio. Di conseguenza io ritengo che la soluzione migliore è il vaccino. Abbiamo 2 mesi di tempo prima del suono della campanella. Dobbiamo trovare il modo per favorire la vaccinazione degli studenti attraverso non solo un servizio informativo, ma anche attraverso percorsi privilegiati e dedicati a loro. Sappiate – conclude – che solo gli studenti delle scuole superiori a Bronte superano i 2000. Evitiamo di dover come lo scorso anno effettuare ben 17350 tamponi nelle scuole. Uno sforzo enorme che, per la salute dei nostri studenti, dobbiamo evitare attraverso la vaccinazione, unico modo per sconfiggere il virus”.

Ed il dott. Mollica è pronto ad accogliere l’ondata di studenti che tutti si augurano si riversi nel Punto vaccinale.

“Il Punto vaccinale non va in ferie. – ha affermato il dott. Mollica – È pronto a vaccinare chiunque si prenoti, ed è pronto a garantire una corsia preferenziale a tutti gli studenti che intendono vaccinarsi. Basta che la struttura venga informata con un certo anticipo per far giungere nel presidio i medici e gli infermieri necessari”.

Ed il Punto vaccinale di Bronte, a servizio dell’intero comprensorio nord etneo, ha già mostrato grande efficienza. Da quando è stato inaugurato ha più volte superato le 300 vaccinazioni giornaliere.

“Potremo – ha aggiunto l’assessore Capace – organizzare delle giornate “open” per gli studenti. Bisogna fare tutto il possibile per farli vaccinare”.

L’Asp però ha la necessità quanto meno di conoscere il numero degli studenti che verranno ogni giorno. Per questo le scuole metteranno a disposizione degli studenti dei link che permetterà loro di prenotare la propria vaccinazione. Ci si potrà prenotare e vaccinare anche subito, ma agosto sarà il mese degli studenti, una sorta di “Open studenti” con prenotazione. Il Punto vaccinale di Bronte li aspetta per un anno scolastico in salute e senza Dad.

