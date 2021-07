Circa 280 vaccini in poco più di tre ore, per un totale di 361 a fine giornata. Prosegue senza sosta #VacciniTour, il viaggio del camper con i medici Usca dell’ufficio emergenza Covid di Palermo per immunizzare quante più persone possibili nei paesi della provincia.

Dopo le prime due giornate di Trappeto e Altofonte la tappa di oggi è stata Roccapalumba: più di 300 i vaccinati nel paese delle stelle, tra prime e seconde dosi. La dimostrazione del fatto che la cittadinanza raccoglie l’invito a vaccinarsi, specie se può farlo vicino casa.

“VacciniTour è un’iniziativa importante, che mostra la vicinanza al territorio del commissario Covid di Palermo Renato Costa e di tutto il suo staff – dichiara il sindaco di Roccapalumba, Rosamaria Giordano -. Li ringraziamo molto per questa giornata di vaccinazioni a chilometro zero. È importante che i Comuni aderiscano in tanti, per aumentare sempre di più la copertura vaccinale. Ne va della nostra salute”.

In tre giorni i medici Usca in camper hanno vaccinato circa 850 persone. Prossimamente il #VacciniTour approderà a San Giuseppe Jato (10 luglio, per prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/94), Castronovo di Sicilia (12 luglio, https://fiera.asppalermo.org/site/hub/95), Alimena (14 luglio, https://fiera.asppalermo.org/site/hub/96), Balestrate (17 luglio, https://fiera.asppalermo.org/site/hub/98), Santa Flavia (18 luglio, https://fiera.asppalermo.org/site/hub/97) e Piana degli Albanesi (20 luglio). Per ulteriori dettagli su come partecipare, gli interessati possono consultare le pagine Facebook istituzionali dei Comuni.

Oltre alla campagna itinerante per la provincia di Palermo, continuano gli appuntamenti di “Accanto agli ultimi”: vaccini in periferia per immunizzare persone in condizioni di disagio sociale. Stamattina una squadra di medici Usca si è recata nella sede di Addiopizzo, associazione antimafia attiva a Palermo fin dai primi anni Duemila, in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Circa 60 le persone immunizzate, tutte per lo più residenti nel quartiere della Kalsa e con difficoltà a raggiungere l’hub della Fiera del Mediterraneo e gli altri centri vaccinali.

“Iniziative che certificano gli sforzi della struttura commissariale per portare il vaccino alle persone, oltre alle migliaia di immunizzazioni giornaliere all’hub provinciale di Palermo – afferma il commissario Covid di Palermo, Renato Costa -. Questo doppio binario di mantenere la piena funzionalità dell’hub e, parallelamente, incrementare le vaccinazioni di prossimità è la strada più rapida per lasciarci alle spalle la pandemia”.

Com. Stam.