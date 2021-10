Il 9 ottobre postazione vaccinale al primo moto raduno nazionale United Moto Club FMI Sicilia Nuovo appuntamento con i vaccini itineranti. Obiettivo: proteggere dal Covid il maggior numero di persone, il che vuol dire innanzitutto raggiungerle.

Per questo motivo, l’ufficio del commissario all’emergenza Covid di Palermo ha deciso di essere presente, oltre che nei quartieri e nelle città del circondario, anche in luoghi di aggregazione ed eventi che richiamino ampie fasce di pubblico, come il primo Moto raduno nazionale United Moto Club FMI Sicilia del 7, 8, 9 e 10 ottobre a Isola delle Femmine, valido per il campionato italiano “Moto turismo”.

Nella giornata di sabato 9 ottobre una squadra di medici in servizio alla struttura commissariale avrà una sua postazione vaccinale in piazza Duca degli Abruzzi, all’interno del Moto Village. I camici bianchi dell’ufficio del commissario Renato Costa resteranno sul posto dalle 9 alle 17, a vaccinare quanti lo vorranno.

Come sempre, basterà avere dai 12 anni compiuti in su e portare con se la tessera sanitaria e un documento di identità. I medici effettueranno sia prime, sia seconde dosi. Non è necessaria la prenotazione.

L’iniziativa rientra nel grande sforzo profuso dalla struttura commissariale per portare il vaccino alle persone. Una filosofia cui l’ufficio per la gestione dell’emergenza Covid della Città metropolitana di Palermo si ispira da mesi: era fine aprile quando iniziava il suo viaggio nelle periferie della città con “Accanto agli ultimi”, la campagna per immunizzare nei dormitori, nelle strutture di accoglienza, nei quartieri popolari.

Da luglio si sono aggiunti #VacciniTour, il giro quotidiano nei paesi della provincia; #VaccinInQuartiere per raggiungere le varie zone della città, specialmente quelle più periferiche; la partnership con Confcommercio per immunizzare i lavoratori chiamata #NoVacciniNo[Ri]parti, più le tappe al museo archeologico regionale Antonino Salinas e gli #AperiVax, per un totale di oltre 15mila somministrazioni in tre mesi.

Di seguito l’elenco dei prossimi appuntamenti con i #VaccinInQuartiere:

– mercoledì 6 ottobre: Cep/Cruillas, Centro San Giovanni Apostolo, via Barisano da Trani 1, dalle 10 alle 18;

– giovedì 7 ottobre: Vergine Maria, pizzeria Mistral, via Bordonaro, dalle 9 alle 14;

– giovedì 7 ottobre: Zen, Camera del Lavoro, via Gino Zappa 124, dalle 10 alle 18;

– mercoledì 13 ottobre: Sperone, palestra Valentino Renda, via XXVII maggio 26, dalle 10 alle 18;

– sabato 16 ottobre: Zisa, locali della Parrocchia Madonna di Lourdes, via Cardinale Tomasi 18, dalle 10 alle 18.

Per tutte queste tappe, ci si può prenotare dalla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo a questo link https://fiera.asppalermo.org/site/vaccini scegliendo la zona di interesse.

In alternativa per prenotarsi si può contattare l’help desk della Fiera del Mediterraneo (chiamate o messaggi Whatsapp) al numero 3312675839. Per Cep/Cruillas e Zisa, sempre ai fini della prenotazione, si potranno contattare anche il Centro San Giovanni Apostolo (per Cep/Cruillas: 3888970524) e la Confraternita “Anime sante del Purgatorio” (per Zisa: 3336937591).

Com. Stam.