“Vai col vento. Vele in libertà” Le artiste dell’École d’art Martenot di Loris Liberatori Santa Marinella

La superficie del mare colorata di vele in movimento, una metafora della vita e della varietà dei moti dell’anima, un omaggio alla bellezza della costa di Santa Marinella che si ammira dalla passeggiata e dalle finestre della Casina Trincia, detta anche Casina Rosa.

Questa l’idea portante dell’esposizione delle opere delle artiste dell’École d’art Martenot di Loris Liberatori a Roma, che proprio in questo luogo hanno voluto la mostra dei loro lavori a conclusione di uno speciale corso di studi proprio sul mare, il vento e gli effetti sulle vele; opere realizzate con le più diverse tecniche: dal carboncino al pastello, dalla pittura a olio al collage.

Tredici autrici, tra loro diverse per esperienze e professioni, legate da una comune passione per l’arte e unite da una ricerca: sotto la direzione del Maestro Liberatori infatti hanno approfondito gli effetti delle forze della natura sul movimento delle vele, vele coloratissime e vive lanciate nel cielo e sul mare come in una danza fantastica.

Il risultato è uniformità di soggetti nella diversità di realizzazioni che rispettano la personalità degli artisti.

È proprio questo lo scopo della didattica dell’arte sviluppata dalla psicopedagoga francese Ginette Martenot che elaborò fin dagli anni 30 del XX secolo un metodo di insegnamento delle arti figurative che aveva alla base lo sviluppo della creatività dell’individuo e la libertà del gesto.

Il Metodo Martenot da allora si è diffuso in tutta Europa, in oltre 270 atelier in Francia, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi. In Italia, presente dal 1947 a Firenze, è stato portato a Roma da Liberatori nel 1993.

Nel 2023, in occasione del trentennale dell’Atelier a Roma, si è tenuta la celebrazione con un’importante mostra patrocinata dal Comune di Roma e ospitata dall’Università la Sapienza nei prestigiosi ambienti della Gipsoteca classica della Facoltà di lettere e storia dell’arte.

La mostra a Santa Marinella è un ulteriore riconoscimento per la serietà del lavoro educativo che la scuola/atelier di Loris Liberatori svolge nel Lazio da ormai più di trent’anni per diffondere la conoscenza e l’amore per l’arte.

Liberatori stesso è un artista conosciuto per la sua ricerca sull’acqua, le onde e i riflessi, è rappresentato in Italia dalle maggiori gallerie; un curriculum fitto di mostre e partecipazioni alle più importanti fiere. All’estero ha esposto al Consiglio d’Europa a Strasburgo per l’Anno Internazionale dell’Acqua e in Australia. Le sue opere fanno parte delle collezioni della Farnesina e di Banca Italia.

In mostra le opere di:

Rossella Annulli, Elena Apostoli, Paola Benni, Emilia Blotta, Livia Garibaldi, Loredana Marchese, Monica Martinelli, Luana Palladino, Michela Polistina, Giulia Quattrocchi, Nicole Serres, Mariella Taliercio, Stefania Tomassi

TITOLO: Vai col Vento. Vele in libertà

DOVE: Santa Marinella – SS 1 Aurelia 363, Roma

OPENING: sabato 28 giugno ore 19.00

QUANDO: 28-29 Giugno / 4-5-6-11-12-13 Luglio 2025

ORARI: 18.00-23.00

INGRESSO GRATUITO

