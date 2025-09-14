Valderice, al Borgo San Marco arriva il cabaret di Giovanni Cacioppo

Lo spettacolo, lunedì 15 settembre, preceduto dalla squadra della Handball Erice con la Supercoppa vinta di recente

Viene riproposto lunedì prossimo, 15 settembre, lo spettacolo di cabaret di Giovanni Cacioppo al Borgo San Marco, nel comune di Valderice, dopo il rinvio del mese scorso determinato da motivi di salute del comico siciliano.

L’esibizione si svolgerà nella piazzetta di via Simone Catalano, che ha già ospitato altri spettacoli organizzati dall’associazione “Borgo San Marco Eventi” per animare le serate estive nella frazione valdericina.

“Sono iniziative private, che realizziamo autotassandoci in seno all’associazione – precisa il presidente, Antonio Anguzza – ma sono aperte gratuitamente a chiunque voglia assistervi; soltanto per i posti a sedere davanti al palco sono in vendita biglietti con un costo di 10 euro, e a questo proposito ricordiamo che sono ancora validi i ticket venduti per la serata dello scorso 11 agosto”.

Lunedì prossimo, Giovanni Cacioppo si esibirà a partire dalle 21.30, ma lo spettacolo avrà inizio alle 21 con le performance della cantante Loredana Violante accompagnata dal chitarrista Michele Dell’Utri. Saliranno sul palco anche le ragazze della Handball Erice con la Supercoppa vinta nei giorni scorsi.

Per informazioni, si può contattare l’associazione “San Marco Eventi”, al numero 334 8958616.

