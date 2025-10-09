Valdina, scatta il limite di velocita a 30km/h sulla strada provinciale 58

La misura cautelativa decisa dopo le verifiche sulle condizioni del manto stradale. La Città Metropolitana di Messina ha disposto l’istituzione del limite di velocità di 30 chilometri orari lungo un tratto della Strada Provinciale 58, in corrispondenza della Contrada Sullepene, nel territorio del comune di Valdina.

Il provvedimento è stato adottato dopo attente verifiche tecniche effettuate tra il chilometro 0+550 e il chilometro 0+680, avviate in risposta a una segnalazione della Polizia Municipale, che aveva rilevato la presenza di lievi fessurazioni e leggere deformazioni del manto stradale.

Sebbene tali anomalie non compromettano la stabilità dell’asse viario, si è ritenuto opportuno intervenire con una misura cautelativa per garantire maggior sicurezza nella circolazione e di contenere eventuali disagi.

L’attività di monitoraggio e manutenzione della rete viaria provinciale prosegue da parte di Palazzo dei Leoni, con l’obiettivo prioritario di prevenire situazioni di rischio e assicurare condizioni di viabilità adeguate su tutto il territorio.

In merito alla questione è intervenuto anche il sindaco metropolitano, Federico Basile, il quale ha dichiarato: «Abbiamo ritenuto opportuno eseguire un controllo sul tratto segnalato e, pur in assenza di pericoli immediati, è stata adottata una misura prudenziale per garantire condizioni di viabilità sicure. Continueremo a seguire con attenzione le esigenze dei territori, intervenendo ogni volta che sarà necessario».

