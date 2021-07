L’attrice al Giffoni Film Festival “Una prova fisica e di memoria molto difficile, ma unica” “Qualcosa si sta muovendo dal punto di vista della parità di genere nel campo cinematografico, ma è un processo culturale che secondo me ha ancora bisogno di tempo”.

Valentina Bellè, ospite del Giffoni Film Festival, parla dei personaggi che ha interpretato in questi ultimi mesi. “Io sono un esempio positivo del ruolo centrale che le donne possono avere nel campo attoriale, “Volevo fare la rockstar” è, infatti, una serie che vede una donna al ‘centro'”. La serie Rai arriverà con la seconda stagione tra ottobre e novembre “posso solo svelare – rivela la Bellè a Giffoni – che nelle prime puntate Olivia e Francesco non staranno più insieme”.

Attrice di successo, la Bellè, è prossima anche a “Romulus 2”, serie targata Sky “E’ una prova fisica molto difficile. Ho i lividi sulle mani e giriamo in una conca in cui fa davvero tanto caldo”. La produzione della serie Sky Atlantic prevede infatti oltre mille stunt sul set, ma gli attori hanno svolto tante delle scene di combattimento da soli riducendo al minimo l’utilizzo delle controfigure. “E’ una grande sfida recitare anche in protolatino, ma allo stesso tempo affascinante, non capita tutti i giorni”.Bisogna fare un lungo lavoro di memoria – aggiunge – ma la cosa più complicata è l’ascolto dell’altro, noi impariamo la traduzione ma seguire quello che dice il tuo partner in scena, senza capire effettivamente le singole parole, non è semplice”.

29 anni e una carriera luminosa Valentina Bellè è stata diretta da Taviani e Clooney, ha affiancato Marinelli, Banderas e anche anche Dustin Hoffman in “L’uomo del labirinto” “Lavorare con lui è stato davvero un onore, è incredibile come un uomo di così grande spessore artistico conservi una purezza e un amore per il suo lavoro così grande” “Mi ha commosso”, ha concluso.

